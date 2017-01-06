بالصور: روضة التعليم المبكر في البكيرية تختتم أنشطة الفصل الأول‎

المواطن – ماجد الفريدي – القصيم

اختتمت روضة التعليم المبكر في البكيرية، أمس الخميس، أنشطتها النصف سنوية، بحضور أمهات الأطفال، وذلك بحفل تخلتله فقراتٌ متنوعة تبين إنجازات الروضة بالفصل الدراسي الأول، وتم خلال الحفل تكريم الأطفال وتوزيع الهدايا على الأطفال.

وأوضحت قائدة الروضة بدرية العنزي: أن برنامج الفصل الأول كان حافلاً بالمشاركات والمسابقات، حيث شاركت الروضة باحتفالات اليوم العالمي للغة العربية وتوزيع كسوة الشتاء على عمال النظافة، كما تم تفعيل برنامج زيارات أطفال الروضة للمعالم التراثية والتجارية بالمحافظة، بالإضافة لاستقبال الروضة للعديد من الجهات الحكومية والأهلية الذين أعدوا برامج لأطفال الروضة.

وشكرت “العنزي” جميع منسوبات الروضة على جهودهن المبذولة وتعاونهن لإنجاح الحفل، وقدمت شكرها لأمهات الأطفال على تعاونهن مع الروضة.