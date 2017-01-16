بالصور.. سعد الأمير يصل جدة للانضمام إلى الأهلي

المواطن ـ محمد سلام

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع “تويتر” صورًا لوصول محترف الفريق الجديد، الدولي العراقي سعد عبد رب الأمير، لمطار الملك عبد العزيز الدولي، بجدة، وذلك تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق الأهلاوي.

وكان الأمير قد أعرب عن سعادته الغامرة بالانضمام لصفوف الراقي قادمًا من فريق القادسية، وقال اللاعب: “أنا سعيد للغاية بالانتقال للنادي الأهلي المميز، والكبير، والرائع.. هو فريق بطل، واللعب في صفوفه طموح أي لاعب، وحلمي تحقّق باللعب ضمن صفوفه، ودعوات الأهلاوية بالتوفيق، وتقديم الأداء المنتظر بالفترة المقبلة بإذن الله”.