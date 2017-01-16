بالصور.. سياحة القصيم وتُراثها وطبيعتها تبهر المتقاعدات الزائرات

المواطن – الرياض

سجَّل الوفد النسائي للجمعية الوطنية للمتقاعدات في منطقة الرياض عقب زيارته التي قام بها الأسبوع الماضي لمنطقة القصيم انطباعاً جيداً عمَّا شاهدوه من وِجهاتٍ سياحية تميَّزت بها منطقة القصيم، شملت التراث وجانب من الثقافة والبيئة من خلال اطلاع الوفد على النزل الريفي ومنطقة الغضا بعنيزة، ومزارع أرياف غرب القصيم، وحديقة الفراولة والغزلان بمحافظة البكيرية، وزيارةٍ لأهالي بريدة، وغيرها من المجالات الثقافية من خلال المراكز البارزة في المنطقة.

وقد أعربت لصحيفة “المواطن” نورا بنت حمد الحنو “المسؤولة الإعلامية للوفد” عن تقديرها لأهالي منطقة القصيم مُمثلةً بمسؤوليها وأفرادها من مسؤولي المواقع التراثية من خلال ما لَمِسنه من كريم ضيافتهم وحسن استقبالهم، حيثُ تمَّ تخصيص المرشد السياحي صالح العبيد مُرافقاً لهذه الرحلة ولإعداد جدولة البرنامج للثلاثة أيام، والتي تمَّ توزيعها على كل من بريدة وعنيزة والبكيرية وأرياف القصيم الغربية.

وأضافت “الحنو” إلى أن الغرض من زيارتهن لمحافظات منطقة القصيم هو الاطلاع على أبرز المعالم فيها، والتعرَّف على المناشط السياحية المُتنوعة والمتجددة من موسمٍ لآخر، والاطلاع على الروزنامة السياحة في عنيزة ومعرفة ما يستجد من مهرجانات المنطقة؛ خصوصاً وقت الشتاء الذي يُميّز المنطقة بالمُنتج السياحي الشتوي الترفيهي.

وتابعت: لَفتَ انتباهنا في تلك الزيارة منطقة المراعي وغابات الغضا بعنيزة؛ حيث المساحات الخضراء الشاسعة التي تمتد لعشرات الكيلووات، والمليئة بأشجار الغضا الكبيرة والمعمرة، إذ استمتعنا بوُجود شبه النار “جلسة المكشات” في الأجواء الشتوية بالمخيمات المنتشرة بتلك المنطقة.

وختمت الحنو الحديث بقولها: “يستعد وفد الجمعية لاحقاً لعمل برامج سياحية من خلال فريق نسمة التطوعي الذي يضع ضمن أهدافه استكشاف المناطق، ومنها مهرجانات منطقة القصيم، حيثُ الآن بانت بوادر الفعاليات الشتوية من خلال الإعلان المبدئي لمهرجان ربيع بريدة، ومهرجان الغضا بعنيزة ومهرجان ربيع البدائع، ومهرجان الحنيني بعنيزة، وفعاليات قرية الخبراء التراثية، وغيرها من المهرجانات التي لم تُعلن رسمياً حتى الآن؛ نظراً لوجود فترة الاختبارات؛ وهذا الكم من الفعاليات في الحقيقة يجعلنا نعمُ على تكرار الزيارة أكثر من مرة من خلال مجموعات متفرقة من خلال كوكبة مميزة من سيدات المُجتمع العاملات في الحقل التربوي والتعليمي والمجال الثقافي والاجتماعي والخيري.

يذكر أنه تم تخصيص حساب تواصلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” @NSMH_Ksa يُوثَّق فيه جميع مناشط هذا الوفد وتنقلاته في أرجاء هذا الوطن الغالي.