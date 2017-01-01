بالصور.. شدّة البرد دفعته لاستخدام المدفأة فمات حرقًا

المواطن- متعب النماصي- الجوف

توفي طفل بسبب حريق نشب في أحد المنازل بمحافظة دومة الجندل، ظهر هذا اليوم، الأحد، بسبب استخدام التدفئة بالكيروسين.

وذكر المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي، أنه في تمام الساعة (١٢:٠١) من يوم الأحد، الموافق ٣ / ٤ / ١٤٣٨هـ، تلقّى بلاغًا عن حادث حريق بأحد المنازل بحي مخطط الأمير عبد الإله.

كما أضاف أنه، عند الوصول، تبيَّن أن الحادث عبارة عن حريق غرفة في شقة بالدور الأرضي، وقد نتج عن الحادث وفاة طفل يبلغ من العمر ٥ سنوات تقريبًا، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وسُلّم الحادث لجهة الاختصاص.

فيما ذكر الرويلي أن الدفاع المدني إذ يواسي ذوي الطفل المتوفى، ويأمل من الإخوة المواطنين والمقيمين بمتابعة أطفالهم في المنزل، وإبعادهم عن مكامن الخطر فيه، مع اتباع التعليمات والإرشادات الخاصة بالتدفئة بالكيروسين، متمنيًا السلامة للجميع.