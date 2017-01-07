بالصور.. صحي العزيزية يطلق برنامج الرضاعة الطبيعية بالدمام

المواطن – نوف العايد – الشرقية



أطلق مركز العزيزية الصحي بمدينة الدمام التابع للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مجموعة من الوسائل التثقيفية والتوعوية بمناسبة أسبوع تشجيع الرضاعة الطبيعية، الذي جاء تحت عنوان “غذاء وصحة وحنان”.



شارك في الفعالية مدير عام المراكز الصحية بالدمام عبدالله الغامدي، بحضور الدكتور أحمد العيد مشرف برنامج إدارة الصحة العامة بمقر المركز بحي العزيزية بالدمام.

وأوضح مدير مركز صحي العزيزية، نادر محمد العلي، أن برنامج الرضاعة الطبيعية يأتي تحقيقاً لرؤية المملكة الطموح 2030 في تطوير مفهوم الرعاية الصحية المقدمة ورفع مستوى جودة الخدمات حيث يهدف هذا البرنامج – الذي أسهمت في إعداده منسوبات المركز – إلى دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية ورفع نسبة الأمهات اللواتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية خالصة وكذلك من يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية كاملة إلى جانب تفعيل برنامج المركز الصحي صديق الطفل حيث شارك في هذه الفعالية أهالي الحي من الأمهات وأسرهن.



في سياق متصل قدمت الدكتورة زينب المبارك محاضرة بينت خلالها أهم الخطوات التثقيفية للتعامل مع الرضاعة الطبيعية وذلك من خلال دعم الأم البكرية والجديدة بالطريقة الصحيحة للرضاعة الطبيعية وتعليمها كيفية تفادي المشاكل التي تواجهها يومياً إضافة إلى إعطاء الجرعة التثقيفية للحامل قبل الولادة وتبصيرها بأهمية الرضاعة الطبيعية من قبل ممرضة الحوامل.



كما أشارت إلى أن البرنامج يمنح الأمهات التثقيف الكامل والشامل بأهمية الرضاعة الطبيعية ومعرفة مساوئ الرضاعة الصناعية وعصر الحليب والتباس الطفل بين الرضاعة الطبيعية والصناعية وسبب رفض الطفل للرضاعة الطبيعية من خلال ركن تثقيفي إرشادي لإعطاء المشورة الطبية ومساعدة الأمهات المحتاجات لهذه الخطوات التثقيفية.