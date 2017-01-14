بالصور.. ضبط مواطن انتحل صفة رجل أمن واختطف فتاة بجازان

المواطن – جازان

تمكنت شرطة منطقة جازان من القبض على شاب “سعودي” انتحل صفة رجال الأمن واختطف فتاة.

وقالت شرطة جازان في بيان لها “إنه عند الساعة السابعة من مساء أمس الجمعة ورد بلاغ لشرطة محافظة بيش من وافد إثيوبي عن اختطاف ابنة شقيقته بعد أن استوقفها رجل يرتدي الزي الرسمي الميداني لرجال الأمن على سيارة بيضاء تويوتا عندما كانت تسير مع زميلتها الصومالية بحجة أنها لا تحمل سوى صورة من هويتها، واتجه إلى جهة غير معلومة”.

وتابعت شرطة جازان “لأهمية البلاغ والأسلوب الإجرامي الذي انتهجه الجاني فقد وجه نائب مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر القحطاني بتشكيل فريق بحث وتحرّ من إدارة التحريات والبحث الجنائي لدراسة البلاغ والبحث والتحري عن الجاني رغم ندرة وشح المعلومات لدى جهات الضبط والتي أدلت بها زميلتها”.

وأضافت: “خلال وقت قياسي تم تحديد الاشتباه في عدد من الأشخاص وكانت أصابع الاتهام تشير إلى أحدهم بشكل أكبر، وتم التوصل إلى موقعه في إحدى الغرف بالمحافظة القديمة بيش وتم دهم مقر سكنه عند الساعة 3.30 من فجر السبت حيث يقيم في ملحق صغير”.

وعثر بعد توفيق الله على الجاني (40 عاماً) مفصول من عمل عسكري سابق ويعمل حارس أمن بإحدى الشركات، وعثر على المرأة داخل سكنه كما عثر على بدلة عسكرية ميدانية وبدلة حراس الأمن وسيارته التي استخدمها بالحادث.