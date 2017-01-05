بالصور.. طرح مشاريع خدمية مميزة أمام المستثمرين في بريدة

المواطن – بريدة

تعتزم أمانة منطقة القصيم طرح عدد من المشاريع الاستثمارية المتميزة للمنافسة بين المستثمرين , في خطوة تواكب الرؤى الوطنية في التحول البلدي حيث سيتم طرح مشاريع ( محطات النقل العام، مركز المؤتمرات الحضاري بمنتزه الملك عبدالله، سوق الخضار شمال بريدة) وتعتبر هذه المشاريع النوعية ضمن خطط التنمية في مدينة بريدة وتحتل مواقع مميزة من المدينة .



وأوضح مدير إدارة الاستثمارات في أمانة القصيم المهندس عبدالإله بن عبدالله الغماس أن طرح هذه المشاريع جاء إثر موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية على هذه المشاريع المميزة وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في الاستثمارات من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع وهي بنفس الوقت فرصة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار في المشاريع الخدمية المميزة في ظل النمو المتسارع للمدينة وما تمثله هذه المشاريع الخدمية من علاقة مع الجمهور والتنمية .

وأضاف الغماس أن هناك جملة من الأفكار والدراسات المرصودة لهذه المشاريع تمت من خلال دراسات أولية ورصد لآراء المجتمع المحلي في فترة سابقة لهذه المشاريع بالإمكان الاستفادة منها حيث كانت الأمانة بصدد تنفيذ هذه المشاريع قبل أن تحولها للاستثمار من أجل أن تتوافق مع رؤى التحول الوطني والتحول البلدي (2020 ـ2030) وتوجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص , وأشار مدير الاستثمارات إلى أن هذه المشاريع في مواقع مميزة وتضم عناصر وخدمات تخدم جميع الأطراف وتحقق الصالح العام .