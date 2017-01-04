بالصور.. “طفلي الموهوب والآخر” ضمن فعاليات برنامج “أنا موهبة”

المواطن – الرياض

أقامت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” صباح يوم السبت الماضي، 31 ديسمبر 2016م ، ضمن برنامجها “أنا موهبة”، عددًا من الفعاليات التي تضمّنت ورش عمل، وعرضًا لتجربة الطالبة الموهوبة “غالية مقيم” الحاصلة على المركز الأول في أوليمبياد الفيزياء في عام 2015م، وشاركتها في هذا العرض والدتها، وذلك من خلال الحديث عن اكتشاف موهبتها منذ الصغر، وكيفية تنميتها، واستثمارها عبر متابعة دروسها في المنزل، وإشراكها في برامج “موهبة”.

تلا ذلك محاضرة توعوية للدكتورة سارة العبد الكريم تحت عنوان “طفلي الموهوب وطفلي الآخر”، حيث استقبلت المحاضرة عددًا كبيرًا من المداخلات والاستفسارات من قبل الحاضرات حول محاور المحاضرة التي كان من بينها عدم التفريق في المعاملة بين الأبناء، ومراعاة اختلاف قدراتهم، وتوزيع الاهتمام بينهم، وتوجيه الابن الموهوب بعدم الانتقاص من قدرات إخوته.

حضر برنامج “أنا موهبة” 118 وليّة أمر من خلال حضور عرض التجارب والمحاضرة التوعوية، كما شاركت 67 طالبة موهوبة من المرحلة الابتدائية في 7 ورش عمل تفاعلية، فمن “المعامل المرحة”، تعلّمت الطالبات تفاعلات كيميائية مثيرة يمكن تطبيقها في المنزل بكل أمان، إلى ورشة “الطاقة المستدامة” وتعليم الموهوبات تكوين أفكار كاملة حول الطاقة الشمسية والطاقات المستدامة، وكيفية استخدامها وعملها ومجالاتها.

فيما انتقلت الموهوبات لعالم التكنولوجيا عبر ورشة “Cyber Security” وشرح مفهوم التشفير، وطرق حماية البيانات على شبكة الإنترنت بطريقةٍ تفاعلية وممتعة، وختام الورش بتجربة محاكاة لقائد الطائرة، مع التقاط الصور لهم في مقعد الطيار، حيث قدّمتها شركة “بي إيه إي سيستمز BAE systems“.

يذكر أن برنامج “أنا موهبة” يهدف إلى تقديم مفاهيم علمية لطلبة المرحلة الابتدائية في مجالات العلوم من خلال ورش عمل تفاعلية، ويصاحبه برنامجًا تثقيفيًا لأولياء الأمور، ويقدم النماذج المبدعة والملهمة بدروسها وعبرها، وكذلك برنامج محاضرات توعوية للطلبة، حيث تقيمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالشراكة مع شركة “بي إيه إي سيستمز BAE systems“، وذلك في إطار مساهمة الشركة في المسؤولية المجتمعية في بادرةٍ تعكس المعنى الإيجابي لمساهمة القطاع الخاص تجاه المجتمع، وذلك إيمانًا منهم بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم المواهب الوطنية، ونشر ثقافة الموهبة والإبداع، إضافةً إلى مدى أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعات لخدمة أبناء الوطن.