بالصور.. عصابة سرقة أجزاء السيارات في قبضة شرطة الرياض

المواطن – الرياض



صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بأن الاجهزة المختصة بشرطة المنطقة رصدت عدداً من حوادث سرقة أجزاء من سيارات متوقفة أمام منازل أصحابها غرب العاصمة الرياض ، ولأهمية تلك البلاغات فقد تم تكليف إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بوضع الخطط اللازمة لمكافحة تلك الجرائم وضبط مرتكبيها.

وأضاف: “أسفرت الجهود المبذولة بفضل من الله تعالى عن تحديد هوية الجناة وهم كل من:

1 – زين محمد غلام 2- محمد عنان غلام 3- محمد عرفان غلام 4- سلمان غلام (باكستانيو الجنسية) و 5- فيصل إمام حسين أحمد 6- عبدالمنان أبرار 7- هارون مياه (بنجلاديشيو الجنسية).

وتابع متحدث الشرطة أنه تم القبض عليهم تباعاً وأثبتت الأدلة والقرائن وقوفهم خلف تلك الحوادث (إذ ضبط بحوزتهم الأجزاء المسروقة من السيارة الجينسس التي ظهرت في المقطع المتداول) وبسماع أقوالهم أقروا مبدئياً بسرقة أكثر من عشر سيارات أثناء وقوفها أمام منازل أصحابها في ساعات متأخرة من الليل ، وقيام السابع باستقبال المسروقات وتصريفها من خلال محل قطع الغيار الذي يعمل به وتقاسم ثمنها موزعين الأدوار فيما بينهم.

تم التحفظ على المتهمين جميعاً وإيقافهم بمركز الشرطة المختص ، وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.

وأكد متحدث شرطة الرياض أن “شرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرصها على تحقيق الأمن وفرض السكينة العامة والإيقاع بكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن الغالي”.