بالصور.. “غاشم” لطلاب سجون جازان: اجتهادكم يخدم وطنكم ومستواكم مشرف ‎

المواطن – عمر عريبي – جازان

أكد عميد عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة جازان الدكتور إبراهيم بن أحمد غاشم أن العمادة خصصت مرشداً أكاديمياً للطلاب من نزلاء سجن منطقة جازان لمساعدتهم في كافة حركاتهم الأكاديمية وإجراء أي تعديل أو إيضاح، وأن العمادة لن تتأخر في تقديم أي مساعدة يحتاجونها.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر اختبارات الطلاب بإدارة سجون منطقة جازان بحضور مديرها العقيد الدكتور شائع بن سعد القحطاني وعدد من ضباط وأفراد الإدارة مساء أمس.

وألقى الدكتور غاشم كلمة توجيهية لأبنائه الطلاب، أكد من خلالها أنهم سيكونون لبنة صالحة في المجتمع وهم من سيعملون على بنائه بعد قضاء محكوميتهم والعودة لحياتهم الطبيعية، مشيداً بالمستوى التحصيلي والأكاديمي الذي حصلوا عليه من خلال دراستهم وجدهم واجتهادهم في سبيل تحقيق التميز واصفاً هذا المستوى “بالمشرف”.

وثمّن الدكتور غاشم لإدارة سجون منطقة جازان البيئة المثلى والمناخ الملائم الذي وفرته لهؤلاء الطلاب، وتخصيصها مرافق ومعامل لحضور الطلاب محاضراتهم وأداء واجباتهم واستذكار دروسهم، وتوجيههم للحصول على أفضل النتائج وأعلى الدرجات.

من جانبه شكر مدير سجون منطقة جازان العقيد الدكتور شائع بن سعد القحطاني لجامعة جازان ممثلة في عميد التعليم عن بعد هذه الزيارة، والاهتمام الذي يحظى به الطلاب المنتسبون للجامعة، مؤكداً أن إدارته تعمل على توفير كافة ما يتطلبه نزلاء السجون من برامج إصلاحية أثناء فترة قضاء محكوميتهم، وتتيح لهم كل ما من شأنه رفع درجتهم العلمية وتحصيلهم الدراسي، ومساعدتهم ليصبحوا لبنة صالحة في المجتمع.