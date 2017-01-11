بالصور.. فيصل بن خالد يفتتح حديقة الملك سلمان ويدشّن مشروعات في محايل

المواطن- حسان الصالحي - محايل

دشّن أمير منطقة عسير “الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز” عددًا من المشروعات البلدية، والتعليمية، والصحية في محافظة محايل عسير والمراكز التابعة لها، بتكلفة بلغت أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال.

وبلغت تكلفة المشروعات التعليمية (149) مليون ريال، فيما بلغت تكلفة المشروعات البلدية المنفّذة في المحافظة 158،141،75 ريالًا، إضافة إلى مشروعات بلدية في مركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل بتكلفة بلغت (52) مليون ريال، وكذلك مشروعات بلدية قنا بتكلفة (61) مليون ريال.

وبلغت تكلفة المشروعات الصحية (43) مليون ريال، وبلغت مشاريع قطاع الكهرباء بتهامة عسير (584) مليون ريال، بالإضافة إلى مشروعات لوزارة البيئة والمياه والزراعة بأكثر من 356 مليون ريال، فيما بلغت المشروعات الصناعية والتقنية التي نفّذتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (73) مليون ريال.

وافتتح أمير المنطقة مجمّع “الواحة مول” التجاري بمحايل عسير الذي يُعد من أهم الأسواق التجارية بتهامة عسير، ويضم المجمّع عددًا كبيرًا من العلامات التجارية البارزة والماركات العالمية المتنوعة، حيث تجوّل الأمير برفقة مُلاك المشروع: رئيس مجموعة الشبلي التجارية “الشيخ محمد بن علي الشبلي”، ورئيس مجموعة الفلقي التجارية “المهندس إبراهيم بن محمد الفلقي”، كما تم وضع حجر الأساس لمستشفى سنابل التخصصي (سعة 120 سرير)، وفندق سنابل (فئة 4 نجوم)، ومدينة البناء الحديثة، ووقف آل الفلقي الخيري.

وعقب ذلك، دشّن مبنى المراقبة ببلدية محايل، واطّلع على آلية مراقبة الحركة التجارية في المحافظة عبر كاميرات المراقبة في غرفة التحكّم التي أنشأتها البلدية، ثم افتتح مركز الأمير نايف الحضاري، كما عقد اجتماعًا بمديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي والبلدي بالمحافظة، حيث ناقش من خلاله أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما التقى بالأهالي في المركز الحضاري.

وبعد ذلك، افتتح “الأمير فيصل بن خالد” حديقة الملك سلمان النموذجية الواقعة على طريق الشعبين، الرابط بين محافظتي محايل عسير ورجال ألمع، حيث تقدّر مساحتها بـ 350 ألف متر مربع، وتحتوي على مسرحٍ روماني، ومسجدٍ كبير، ومطعم، وملاهي، ومسطّحات خضراء بمساحة 110000 متر مربع، بالاضافة إلى الخدمات الأخرى.

وشاهد أيضًا عرضًا مرئيًا لمشاريع شركة سنابل النماء التجارية، والمُزمع تنفيذها بمحافظة محايل، بعد ذلك، تفضّل “الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز” أمير منطقة عسير بوضع حجر الأساس لتلك المشاريع التنموية التي تضمنت: مشروع مستشفى سنابل التخصصي (سعة 120 سرير)، ومشروع فندق سنابل (4 نجوم)، ومشروع مدينة البناء الحديثة، ومشروع وقف آل الفلقي الخيري.