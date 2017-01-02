بالصور.. فيصل بن مشعل يدشن وثيقة الولاء والانتماء بمناسبة ذكرى البيعة

المواطن – القصيم

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أمس (الأحد) ، فعاليات التوقيع على وثيقة الولاء والانتماء ، بمناسبة الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – ، والتي نظمتها الغرفة التجارية بمنطقة القصيم بالتعاون مع إدارة المسؤولية الاجتماعية لشركة العباقرة.

وكان في استقبال سموه الكريم لدى وصوله المكان المخصص للوثيقة أمام مجمع العثيم بمدينة بريدة ، أمين غرفة القصيم زياد المشيقح وعضو مجلس إدارة غرفة القصيم المشرف على فعاليات تدشين وثيقة الولاء والانتماء ، عبدالله متعب النومسي.

بعد ذلك توجه سمو أمير القصيم لتدشين وثيقة الولاء والانتماء ، قائلاً: “حفظ الله والدنا ومليكنا ، ملك الحزم والعزم ، ملك الإدارة والإرادة ، ومتعنا بحياته”، مشيداً سموه بعد تدشينه ، بجهود القائمين على هذه المبادرة الوطنية ، التي تسعد الجميع ، وتبرز مشاعرهم تجاه الوطن ، بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، سائلاً الله أن يحفظ الوطن وأن يديم أمنه وأمانه.

من جانبه ، استعرض أمين غرفة القصيم زياد المشيقح خلال تدشين سمو أمير منطقة القصيم أهداف وثيقة الولاء والانتماء، مشيراً إلى أنها تأتي في مناسبة عزيزة على الجميع.

كما قدم المشرف العام على الفعاليات عضو مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالله بن متعب النومسي ، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل ، مثمناً له دعمه للبرامج والمبادرات الوطنية في المنطقة.

وأوضح أن الفعاليات تأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية ، حيث تنظمها غرفة القصيم بالتعاون مع إدارة المسؤولية الاجتماعية لشركة العباقرة ، مشيراً إلى أن فعاليات التوقيع على وثيقة الولاء والانتماء تتضمن العديد من البرامج الوطنية والفعاليات التي تشمل عروضاً لمنجزات الوطن في شتى المجالات إضافة إلى برامج اجتماعية وتوعوية.