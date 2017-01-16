بالصور.. قائد المنطقة الشمالية ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “الظفيري‎”

بالصور.. قائد المنطقة الشمالية ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “الظفيري‎”

2017/01/16
الساعة 3:32 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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قائد المنطقة الشمالية ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الظفيري‎

المواطن – حفر الباطن – أحمد الحميداني

نقل قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن فهد بن عبدالله المطير، تعازي القيادة الرشيدة، صباح اليوم، لذوي الشهيد بداح بن صكب الظفيري في منزلهم بحفرالباطن، الذي استشهد أثناء أدائه لواجبه في الدفاع عن دينه وحدود الوطن بمنطقة نجران.

وعبّر المطير خلال تقديم واجب العزاء وزيارته لأسرة الشهيد، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل الجنة مثواه مع الأنبياء والشهداء والصديقين.

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وعبّر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

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