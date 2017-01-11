بالصور.. كشافة المملكة يتدربون على صحافة الفيديو بالقاهرة

المواطن – القاهرة

تلقى المتدربون من الوفد الكشفي السعودي المشارك في الدبلوما الاحترافية التاسعة للإعلام والاتصال الكشفي المقامة حالياً بالقاهرة ، يوم أمس ، تدريباً مكثفاً في مجال صحافة الفيديو ، تضمن التدريب على تصوير الفيديو والمونتاج والصوت وكتابة الاسكريبت وإجراء المقابلات .

وكان الوفد الكشفي السعودي، قد تلقى خلال اليومين الأخيرين تدريباً على كيفية إطلاق إذاعة وإدارتها من على الإنترنت ، وعلى كيفية مونتاج الفيديو ، كما شهد هذا الأسبوع من الدبلوما التي انطلقت في الــ 25 من الشهر الماضي ، قيام المشاركين بزيارة لمطابع الأهرام في قليوب ، وتلقوا جلسة تدريبية عن صورة الحركة الكشفية وتعزيزها ، قدمتها مديرة الإعلام والاتصال بالإقليم الكشفي العربي ليلى علم الدين.