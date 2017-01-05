بالصور.. متعب بن عبدالله يتفقد لواء طيران الحرس الوطني بالرياض

المواطن – الرياض

قام صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني اليوم الخميس بزيارة للواء طيران الحرس الوطني الاول بالرياض، وكان في استقباله رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض ورئيس هيئة الطيران بالحرس الوطني اللواء طيار ركن راشد بن عبدالله الزهراني وقائد لواء طيران الحرس الوطني الاول اللواء طيار ركن عبدالسلام بن عوض الزهراني.

وتوجه سموه إلى القاعة الرئيسية حيث أقيم حفل خطابي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد لواء طيران الحرس الوطني الاول كلمة رحب فيها بسمو وزير الحرس الوطني، واشار فيها الى ان ما يشهده الحرس الوطني من تطور في جميع المجالات العسكرية بما في ذلك لواء طيران الحرس الوطني الاول وما يشمله من منشآت وطائرات ومعدات مساندة بنيت على اعلى مستوى من التقنية الحديثة والمعايير العالمية.

بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز كلمة نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية – حفظه الله ورعاه – لمنسوبي اللواء ، كما عبر سموه عن سعادته بما شاهده من فرضيات امنية قدمها ضباط الحرس الوطني الطيارون في افتتاح قرية التدريب الامنية الاسبوع الماضي مع منسوبي لواء الامن الخاص الاول والتي تعتبر اول التمارين الامنية المشتركة، معرباً عن فخره بالأداء العالي والانسجام الواضح والاحترافية في التنفيذ سواء في مهارات الهبوط فوق المباني والانزال الجوي وكل مهارات الامن التي تستدعي التعامل مع واقع مشابه للمدن والاحياء المأهولة بالسكان، منوهاً سموه بالتكامل الامني بين الوحدات الامنية وطيران الحرس الوطني .

واضاف سموه قائلاً: ان ما وصلتم اليه وما ظهرتم به من مستوى نال رضا المتابعين ليس الا بداية وننتظر بأذن الله تطورا مستمر في التمارين او المهام التي توكل لكم سواء كانت مهام امنية او مهام قتالية وتقديم كل الدعم والاسناد لزملائكم قوات الحرس الوطني سواء في الألوية الامنية او في الوية المشاة الالية التي تقوم بدورها للدفاع عن ارض الوطن .

وقال : ” أن ما وصلنا اليه اليوم ما هو الا ثمرة من غرس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – الذي اصدر قراره التاريخي بأنشاء هيئة الطيران بوزارة الحرس الوطني لتكون منظومة جديدة تضاف الى وحدات الوزارة للارتقاء بأدوارها الامنية والدفاعية في ظل ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من دعم واهتمام كبير لكافة القطاعات العسكرية.

وشكر سموه في ختام كلمته كافة الفنيين الذين يعملون بجد واخلاص في تجهيز وصيانة الطائرات قبل وبعد تنفيذ العمليات وكذلك حرصهم الكبير على تطبيق كل تعليمات الجاهزية والسلامة، متطلعاً الى مضاعفة الجهود بما يتوازى مع كفاءة الطيارين وقدرات الطائرات بكافة انواعها، كما شكر سموه جميع الطيارين الذين شاركوا في الحد الجنوبي دفاعاً عن دينهم وحدود وطنهم وبما قدموه من جهود مع القطاعات الاخرى المشاركة.

بعد ذلك القى رئيس هيئة الطيران اللواء طيار ركن راشد بن عبدالله الزهراني كلمة ثمن فيها الرعاية والدعم اللامحدود التي يجدها منسوبي طيران الحرس الوطني من سمو وزير الحرس الوطني والتي كان لها الاثر الكبير في انجاح المرحلة الاولى من تحديث البرامج الحديثة والهامة في الطيران والمدخلة حديثاً على منظومات سابقة والتي تتطلب دعم ومتابعة ،وتنفيذ كل برامج التدريب الداخلي والخارجي والعمل على صقل كافة المنسوبين من طيارين وفنيين وتأهيلهم على احدث وافضل الطائرات العمودية على مستوى العالم.

ثم فُتح باب النقاش بين سموه ومنسوبي اللواء، حيث استمع إلى أسئلتهم واستفساراتهم واقتراحاتهم وآرائهم التي اجاب عليها سموه ، كما ووجه المسؤولين بتذليل الصعوبات والعمل على حلها.

حضر الحفل المستشار بمكتب وزير الحرس الوطني الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده ورؤساء الهيئات وقادة الألوية والوحدات

بالحرس الوطني.