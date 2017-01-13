بالصور.. متعب بن عبد الله لـ “المواطن”: إضافات تطويرية مستقبلية لكرنفال كؤوس الملوك

المواطن – محمد عامر – تصوير – عبد الرحمن الهبدان

أكّد الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني ورئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، لـ “المواطن”، أن فكرة كؤوس الملوك ستتطوّر وسيكون هناك إضافات تطويرية في المستقبل.

وجاء ذلك ردًا على ما تضمّن الإعلان عنه من إضافة كأسي الأميرين “سلطان ونايف” -رحمهما الله- في النسخة الثانية لكؤوس الملوك هذا العام.

وقال وزير الحرس الوطني، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، في مدينة الرياض، الخاص بتسليط الضوء على كرنفال “كؤوس الملوك” في نسخته الثانية، الذي سيقام يومي الجمعة والسبت القادمين، بحضور الرئيس التنفيذي للاتصالات “خالد البياري”، إن هذا العام ستكون شركة stc راعية للكرنفال، فيما سيتم تقديم الجوائز والفعاليات للأسر والأطفال.

ولفت إلى أن فكرة كرنفال كؤوس الملوك انطلقت من الملك عبد الله بن عبد العزيز -رحمه الله- تكريمًا ووفاءً لملوكنا السابقين، فيما حظيت بمباركة ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -رعاه الله- بعدما تمّت دراسة الفكرة، وآلية تطبيقها من جميع النواحي.

ومن جهةٍ أخرى، قال “خالد البياري” الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية إن رعاية الشركة لهذا الكرنفال تأتي ضمن برامج الشراكة المجتمعية التي انتهجتها الشركة وأخذتها على عاتقها، معربًا عن أمله في إيجاد قيمة مضافة لرياضة الفروسية وربطها بالأجيال.







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