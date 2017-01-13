بالصور.. متعب بن عبد الله لـ “المواطن”: إضافات تطويرية مستقبلية لكرنفال كؤوس الملوك
الرئيس التنفيذي للاتصالات : نأمل في إيجاد قيمة مضافة لرياضة الفروسية وربطها بالأجيال

بالصور.. متعب بن عبد الله لـ “المواطن”: إضافات تطويرية مستقبلية لكرنفال كؤوس الملوك

2017/01/13
الساعة 9:25 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
1365
0
طباعة
مؤتمر كأس الملوك11

المواطن – محمد عامر – تصوير – عبد الرحمن الهبدان
أكّد الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني ورئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، لـ “المواطن”، أن فكرة كؤوس الملوك ستتطوّر وسيكون هناك إضافات تطويرية في المستقبل.
وجاء ذلك ردًا على ما تضمّن الإعلان عنه من إضافة كأسي الأميرين “سلطان ونايف” -رحمهما الله- في النسخة الثانية لكؤوس الملوك هذا العام.
وقال وزير الحرس الوطني، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، في مدينة الرياض، الخاص بتسليط الضوء على كرنفال “كؤوس الملوك” في نسخته الثانية، الذي سيقام يومي الجمعة والسبت القادمين، بحضور الرئيس التنفيذي للاتصالات “خالد البياري”، إن هذا العام ستكون شركة stc راعية للكرنفال، فيما سيتم تقديم الجوائز والفعاليات للأسر والأطفال.
ولفت إلى أن فكرة كرنفال كؤوس الملوك انطلقت من الملك عبد الله بن عبد العزيز -رحمه الله- تكريمًا ووفاءً لملوكنا السابقين، فيما حظيت بمباركة ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -رعاه الله- بعدما تمّت دراسة الفكرة، وآلية تطبيقها من جميع النواحي.
ومن جهةٍ أخرى، قال “خالد البياري” الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية إن رعاية الشركة لهذا الكرنفال تأتي ضمن برامج الشراكة المجتمعية التي انتهجتها الشركة وأخذتها على عاتقها، معربًا عن أمله في إيجاد قيمة مضافة لرياضة الفروسية وربطها بالأجيال.

 

مؤتمر كأس الملوك1 مؤتمر كأس الملوك2 مؤتمر كأس الملوك3 مؤتمر كأس الملوك4 مؤتمر كأس الملوك5 مؤتمر كأس الملوك6 مؤتمر كأس الملوك8 مؤتمر كأس الملوك9 مؤتمر كأس الملوك10 مؤتمر كأس الملوك خالد البياري رئيس الاتصالات مؤتمر كأس الملوك13 مؤتمر كأس الملوك14 مؤتمر كأس الملوك7

IMG_6224 مؤتمر كأس الملوك12 مؤتمر كأس الملوك15 مؤتمر كأس الملوك16 مؤتمر كأس الملوك17 مؤتمر كأس الملوك18 مؤتمر كأس الملوك19 مؤتمر كأس الملوك20 مؤتمر كأس الملوك21 مؤتمر كأس الملوك22 مؤتمر كأس الملوك23

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بالصور.. جلسة انتعاش بمدينة ريال مدريد بعد التعادل مع إشبيلية

المواطن – وكالات  دخل لاعبو ريال مدريد في جلسة