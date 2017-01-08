بالصور.. محافظ الطائف يكرّم الفائزين بمسابقة الخوارزمي الصغير

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

استقبل محافظ الطائف المكلّف “سعد الميموني” في مكتبه صباح اليوم، الأحد، أبطال العالم الفائزين في مسابقة الخوارزمي الصغير التي أقيمت فعالياتها مؤخرًا في كوريا، وذلك بحضور أولياء أمور الطلاب، وأيضًا قادة المدارس المنتسبين إليها الطلاب، وعدد من المعلّمين.

قام المحافظ بتكريم الطلاب بدروعٍ وهدايا عينيّة، وهم: محمد الشنبري “المركز الأول”، ومشعل السواط “المركز الثاني”، وماجد الطويرقي “المركز الثالث”.

كما قدّم المحافظ التهنئة للطلاب على ما حقّقوه من إنجازٍ عالمي يُضاف إلى سجل إنجازات الوطن الذي يزخر بعددٍ من الإنجازات على المستوى العالمي في مختلف المجالات.

فيما ثمّن أولياء أمور الطلاب وقادة المدارس هذه البادرة الطيبة من المحافظ، مؤكّدين على أن ذلك سوف يكون له أكبر الأثر في نفوس الطلاب ممّا يساهم في حصد ألقاب وإنجازات أخرى للوطن.

يذكر أن إدارة مدرسة “أبي بن كعب الابتدائية”، و”الخندق” المتوسطة قامت بتكريم هؤلاء الطلاب، الأسبوع الماضي، في حفلٍ حضره عدد من رؤساء الدوائر الحكومية، والمشرفين التربويين، وأولياء أمور، وكذلك عدد من الإعلاميين.