بالصور.. محايل عسير تودّع البطل الشهيد “محمد العاصمي”

المواطن – سعيد مشهور – محايل عسير

استقبلت محافظة محايل عسير صباح اليوم الشهيد محمد حسن آل الشراع العاصمي الذي استشهد دفاعاً عن الدين ثم المليك والوطن في الحد الجنوبي.

وتم نقل جثمان الشهيد إلى محافظة محايل عسير عن طريق مروحية عسكرية من مدينة نجران إلى محافظة محايل عسير ثم نقل الشهيد إلى مسقط رأسه في قرية سحر آل عاصم وأديت الصلاة عليه وتم دفنه بها بحضور جمع كبير من الأهالي وأصدقاء الشهيد.

الجدير بالذكر أن الشهيد يبلغ من العمر 24 عاماً وقد التحق بالخدمة العسكرية منذ ما يقارب الثلاث سنوات.

وقد عبر والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه دفاعاً عن الدين ثم المليك والوطن.

ويعتبر الشهيد العاصمي من ضمن كوكبة كبيرة من الشهداء من محافظة محايل عسير ومراكزها التي تفتخر كبقية مدن المملكة العربية السعودية بتقديم الشهداء للدفاع عن تراب الوطن بكل إقدام وشجاعة.

صحيفة “المواطن” تتقدم بأحرّ التعازي إلى والد ووالدة الشهيد العاصمي وجميع أصدقائه ومحبيه سائلين المولى – جل وعلا – أن يسكنه فسيح الجنان.