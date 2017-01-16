بالصور.. مدارس مكتب التعليم بشرق الدمام تستقبل طلابها بالورود والحلويات

المواطن - الدمام

استقبلت مدارس مكتب التعليم بشرق الدمام، صباح الأحد، طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية في اليوم الأول من اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام 1437/1438هـ، وسط استعدادات مكثّفة من المدارس لتهيئة البيئة المحفّزة والمناسبة للطلاب.

وأكّد مدير المكتب، محمد مبارك الزهراني، أن الاختبارات تسير وفق ما هو مخطّط لها، وتأتي ضمن توجيهات مدير عام الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس، لتفقّد أحوال الطلاب، وأضاف أن المكتب وضع خطة للاطمئنان على سلامة سير أعمال الاختبارات للفصل الدراسي الأول، للعام 1437/1438هـ، والبالغة عددها 33 مدرسة للمتوسطة، و23 مدرسة للمرحلة الثانوية بمجموع 56 مدرسة في القطاع، كما أكّد على أن الخطة تتضمّن زيارات يومية للمشرفين بالمدارس بهدف متابعة سير الأعمال، ولجان الكنترول، والرصد، وتصحيح الاختبارات وفق تنظيم موحّد يحقّق للميدان والمدارس، بحيث يسهل الرجوع إليها، وتختصر الكثير من الوقت والجهد، مع التقيّد بالتعليمات الواردة بالتعاميم، واللوائح، والأدلّة الخاصة بالاختبارات.

ووجّه الزهراني رسالته إلى الطلاب على أخذ الوقت الكافي للإجابة، والتوجّه إلى منازلهم فور الانتهاء من أداء الاختبارات، وأيضًا أولياء أمور الطلاب والطالبات على متابعة أبنائهم في أثناء توجّههم للمدارس في الصباح الباكر، وكذلك التأكّد من عودتهم لمنازلهم بعد فراغهم من أداء الاختبارات مباشرةً، لكي لا يكونوا عُرضة للمخاطر.