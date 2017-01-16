بالصور.. مدرسة أبو أيوب الأنصاري بالعرضيات تحتفي بطلابها المتفوقين

المواطن – عبدالله النخالي – العرضيات

كرمت مدرسة أبو أيوب الأنصاري الابتدائية طلابها المتفوقين في الفصل الدراسي الأول تقديراً لتميزهم ونتيجة لتفوقهم.

وقام بتكريم الطلاب زهير الشمراني قائد المدرسة، وبحضور المشرف التربوي في مكتب التعليم بالعرضية الجنوبية علي حافظ القرني ومنسوبي المدرسة، حيث قُدمت لهم الهدايا ، وشهادات شكر وتقدير على تميزهم وتفوقهم.

وأشاد قائد المدرسة زهير الشمراني بالطلاب المتفوقين في كلمة ألقاها بهذه المناسبة ، وذكر أن هذا التكريم يُعد دافعًا لهم للاستمرار في التفوق ، وحافزاً للطلاب الآخرين لبذل مزيد من الجهد من أجل تكريمهم في قادم الأيام .



