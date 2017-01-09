بالصور.. مدرسة الإمام الترمدي بأبها تكرّم طلابها المتفوقين

بالصور.. مدرسة الإمام الترمدي بأبها تكرّم طلابها المتفوقين

2017/01/09
الساعة 1:51 مساءً
- ‎فيالمجتمع, حصاد اليوم
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تكريم طلاب الترمذي (5)

المواطن – حسن عسيري – أبها

كرمت مدرسة الإمام الترمذي الابتدائية ومتوسطة الغال بأبها – صباح اليوم الاثنين خلال حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدرسة – طلابها المتفوقين والمشاركين في الأنشطة المدرسية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1437/1438.

تكريم طلاب الترمذي (1)

وشهد الحفل عدداً من الكلمات والمشاركات الطلابية المتنوعة ، أعقبها تسليم شهادات الشكر والتقدير والجوائز للطلاب المكرمين .

تكريم طلاب الترمذي (2)

وفي نهاية الحفل قدم قائد المدرسة زايد أحمد عسيري شكره وتقديره للجميع ممن شارك وساهم في نجاح هذا الحفل من المعلمين والإداريين في هذا الصرح الشامخ متمنياً التوفيق والنجاح للطلاب في اختبارات الفصل الدراسي الأول .

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