بالصور.. مدني جدة يختتم البطولة الرياضية الثانية لكرة القدم

المواطن – عبدالله النخالي – جدة

اختتمت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة البطولة الرياضية الثانية لعام ١٤٣٨ برعاية اللواء سالم بن مرزوق المطرفي مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، وقد تنافس على كأس البطولة ١٢ فريقًا، حيث استمرت منافساتها لمدة شهر، وذلك على ملعب المعسكر الكشفي التابع لإدارة التعليم وشهدت تنافسًا قويًا بين جميع الفرق للحصول على الكأس.

وتهدف البطولة إلى رفع المعدل اللياقي لدى منسوبي الإدارة .

وفي نهاية المباراة سلَّم راعي الحفل اللواء سالم بن مرزوق المطرفي الكأس والميداليات لفريق شعبة الجامعة الميدانية الفائز بالبطولة ، والكأس والميداليات للفائزين بالمركزين الثاني والثالث ، كما تم تكريم اللجنة المنظمة للبطولة .

حضر حفل الاختتام مدير شرطة جدة العميد عبدالوهاب عسيري، ومساعد مدير التعليم الأستاذ يحيى القحطاني، ومدير إدارة المهمات والواجبات، وقائد الدوريات الأمنية والهلال الأحمر والعديد من ضباط وأفراد مديرية المنطقة وإدارة جدة .

وقد أعرب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد طلال بن إبراهيم بديوي عن شكره وتقديره لمدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة لتشريفه ورعايته للحفل ولجميع من حضر واللجان المنظمة متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.





