بالصور.. مدني ينبع يباشر حريق مطبخ والسبب ثلاجة

المواطن – شريف النشمي – ينبع

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع حادث حريق في مطبخ نتيجة احتراق ثلاجة دون وقوع إصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أنه ورد بلاغ عند الساعة ٠٧:٠٣ من صباح هذا اليوم الخميس، عن حادث حريق في منزل شعبي بالجابرية التابع لمركز ينبع النخل بمحافظة ينبع.

وأضاف: تم انتقال فرق الدفاع المدني للموقع حيث اتضح أن الحادث في المطبخ بالكامل، وعملت الفرق على حصر الحريق و السيطرة عليه وإخماده بدون إصابات ولله الحمد

وتابع أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث التماس كهربائي في الثلاجة.