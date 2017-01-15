بالصور.. مدير تعليم الشمالية يتفقد الاختبارات ويوجه برصد النتائج يومياً

بالصور.. مدير تعليم الشمالية يتفقد الاختبارات ويوجه برصد النتائج يومياً

2017/01/15
الساعة 12:59 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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مدير تعليم الشمالية يتفقد الاختبارات

المواطن – عرعر

تفقد مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الحدود الشمالية , عبدالرحمن بن سعد القريشي , صباح اليوم , ثانوية الملك سعود ومتوسطة عبدالله بن مساعد واطمأن على سير الاختبارات في يومها الأول.

مدير تعليم الشمالية يتفقد الاختبارات في الميدان ويشكر الشرطة والمرور

وتم خلال الجولة التفقدية الاطلاع على لجان الاختبارات, واطلع من خلالها على عينات عشوائية من نماذج الأسئلة , وحث المدير العام برصد النتائج أولاً بأول وعدم تأجيل الرصد لليوم التالي قدر المستطاع , ووجه المدير العام خلال جولته التفقدية الميدانية أطباء الوحدة الصحية المدرسية بمتابعة الوضع الصحي للطلاب داخل قاعات الاختبارات.

مدير تعليم الشمالية يتفقد الاختبارات في الميدان ويشكر الشرطة والمرور

وثمن القريشي للجهات الأمنية ممثلة في الدوريات الأمنية والمرور بمنطقة الحدود الشمالية جهودهم طوال فترة الاختبارات لتكثيف الدوريات الأمنية أمام المدارس لحماية أبنائنا وبناتنا من أي مخاطر أو تهور خارج أسوار المدرسة .

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كما قام المساعد للشؤون التعليمية عباس بن صالح العنزي بجولة في مدرسة أجنادين الثانوية ومتوسطة غرناطة واطلع على سير الاختبارات وعمل لجانها كما تابع المساعد للشؤون المدرسية فهد بن حامد الهديب سير الاختبارات في ثانوية مكة المكرمة ومتوسطة البخاري واطلع على لجان الاختبارات ووجه عدداً من النصائح للطلاب. وتفقد محمد العطيوي مدير الإشراف التربوي عدة مدارس منها مدرسة ابن باز الثانوية ومدرسة ابن تيمية الثانوية ومتوسطة النعمان بن مقرن.

مدير تعليم الشمالية يتفقد الاختبارات في الميدان ويشكر الشرطة والمرور

وتفقدت المساعدة للشؤون التعليمية بنات الأستاذة نورة الفايز سير الاختبارات في الثانوية الرابعة واطلعت على سير الاختبارات وتابعت لجان الاختبارات فيها فيما قامت مشاعل عويد العنزي بتفقد سير الاختبارات في مدرسة الخنساء المتوسطة.

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كما كلفت الإدارة جميع المشرفين التربويين للقيام بجولات يومية للميدان التربوي للاطلاع عن قرب على تأدية الاختبارات للفصل الدراسي الأول والتي تشمل ما يزيد على 38 ألف طالب وطالبة بالمنطقة.

مدير تعليم الشمالية يتفقد الاختبارات في الميدان ويشكر الشرطة والمرور

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مدير تعليم الشمالية يتفقد الاختبارات في الميدان ويشكر الشرطة والمرور

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مدير تعليم الشمالية يتفقد الاختبارات في الميدان ويشكر الشرطة والمرور

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مدير تعليم الشمالية يتفقد الاختبارات في الميدان ويشكر الشرطة والمرور

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مدير تعليم الشمالية يتفقد الاختبارات في الميدان ويشكر الشرطة والمرور

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مدير تعليم الشمالية يتفقد الاختبارات في الميدان ويشكر الشرطة والمرور

 

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