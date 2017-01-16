بالصور.. مذكرة تعاون بين جامعة الإمام واتحاد الرياضات الجوية

المواطن - واس

وقعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والاتحاد السعودي للرياضات الجوية مذكرة تعاون لتنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تناسب منسوبي الجامعة.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور الشيخ سليمان أبا الخيل، والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الجوية، بحضور الدكتور مبارك بن سويلم السويلم المشرف العام على البرنامج “الوطني”، والعقيد فهد الزكري مساعد المشرف العام على البرنامج.



ومن جهته، أكّد مدير الجامعة الإمام، الدكتور الشيخ سليمان أبا الخيل، أن ولاة الأمر في هذا الوطن المعطاء، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله -، يحرصون كل الحرص على دعم المناشط النافعة الهادفة التي تسهم في نفع الشباب وحمايتهم من الأفكار الضالة والجماعات المضلّلة، سائلًا الله -العلي القدير- أن يحفظ علينا الأمن والأمان، وأن ينصر جنودنا على عدوّنا، ويكبته عاجلًا غير آجل.



وأوضح الأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الجوية، أن فتح باب التعاون والتنسيق بين الجامعات والاتحادات الرياضية سيجني فوائد كبيرة لشبابنا، كون جامعات المملكة تزخر بشباب يرغب في ممارسة جميع أنواع الرياضة، مشيدًا بجامعة الإمام، ممثلًا في الدكتور سليمان أبا الخيل، وأنهم يسبقون دائمًا في دعم البرامج الوطنية، وتعزيز حب ولاة الأمر.



ومن جانبه، أبدى الدكتور مبارك السويلم اعتزازهم بتنفيذ البرنامج الوطني في جامعة الإمام، كأول جامعة سعودية، مشيدًا بدور وخبرة الجامعة، والدكتور سليمان أبا الخيل في حثّ الشباب على الاعتزاز بولاة الأمر، وحب الوطن والحفاظ عليه.



ويذكر أن مذكرة التعاون تأتي ضمن اهتمامات الجامعة، بالتعاون مع اتحاد الرياضات الجوية، لتعزيز مفاهيم الولاء لقادة البلاد، والحفاظ على الوطن ومكتسباته، وتحقيق أهداف البرنامج الذي يلتقي مع رؤية الجامعة في هذا المجال، كما تم الاتفاق على عقد دورات تخصّصية في الطيران الرياضي، والرياضات الجوية، وتنظيم زيارات لمنسوبي الجامعات وطلابها إلى مطار بنبان للرياضات الجوية، على أن تقوم الجامعة بتنفيذ أنشطة الرياضات الجوية ضمن أنشطة الرياضة، وتفعيل مشاركة الطلاب فيها.