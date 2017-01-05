بالصور .. “مشنقة” في مدرسة بخميس البحر تثير ذعر الطلاب والمعلمين

بالصور .. “مشنقة” في مدرسة بخميس البحر تثير ذعر الطلاب والمعلمين

2017/01/05
الساعة 4:13 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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مشنقة في مدرسة بخميس البحر

المواطن – عبدالعزيز الشهري – خميس البحر

فوجئ منسوبي مدرسة مجمع تحفيظ القرآن بخميس البحر عند حضورهم للمدرسة صباح أمس الأربعاء بعامود خشبي قد عُلِّق من مجهول في شباك المدرسة متدلياً منه حبل أشبه بحبال ومنصات المشانق ، وهي الرسالة التي تفهمها منسوبي المدرسة بهذه الدلالة و وسارعوا لإبلاغ الجهات الأمنية للتحقيق في الحدث والتي قد يكون لها مؤشرات أمنية أكثر من كونها عبثية أو ترفيهية

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الجدير ذكره ان المجمع لثلاث مراحل وبإدارتين مستقلتين وبه قرابة 500 معلم وطالب إلا أنه ومنذ العام الدراسي المنصرم وتعليم محايل لم يوفر للمجمع حارسا للحفاظ على ممتلكات المدرسة.


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