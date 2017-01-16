بالصور.. مصادرة 1.5 طن تمور معبأة بطريقة مخالفة في النعيرية

المواطن_ نوف العايد_ النعيرية

تمكنت بلدية النعيرية من ضبط ما يقارب 1.5 طن من التمور المخزنة بطريقة غير نظامية ومخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك إثر بلاغ تلقته من شرطة المحافظة.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان في بيان صحفي، أن بلدية محافظة النعيرية تلقت بلاغاً من شرطة المحافظة، يفيد بوجود منزل تستغله بعض العمالة الوافدة في عمليات الغش التجاري والتخزين بشكل مخالف في موقع غير مرخص وغير مهيأ بالاشتراطات الصحية.