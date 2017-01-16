بالصور.. مصادرة 1.5 طن تمور معبأة بطريقة مخالفة في النعيرية

تمكنت بلدية النعيرية من ضبط ما يقارب 1.5 طن من التمور المخزنة بطريقة غير نظامية ومخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك إثر بلاغ تلقته من شرطة المحافظة.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان في بيان صحفي، أن بلدية محافظة النعيرية تلقت بلاغاً من شرطة المحافظة، يفيد بوجود منزل تستغله بعض العمالة الوافدة في عمليات الغش التجاري والتخزين بشكل مخالف في موقع غير مرخص وغير مهيأ بالاشتراطات الصحية.
وأشار إلى أنه فور تلقي البلاغ باشرت الفرق الميدانية الخاصة بالبلدية المتمثلة في إدارة الخدمات بالتنسيق مع مندوب المحافظة والدوريات الأمنية، الموقعَ المذكور، وتم ضبط 1.5 طن من التمور المعبأة بدون ملصقات، إضافة إلى كمية كبيرة من الصناديق الفارغة، وملصقات، ودفاتر فواتير لشركات معروفة، وكمية دبس لتفريغها في العبوات الصغيرة، إضافة إلى مصادرته 5 كراتين طحينة، لافتاً إلى أنه تم تسليم العمالة لشرطة المحافظة لتطبيق النظام بحقهم.
وطالب “الصفيان” جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بالصحة العامة لتتم مباشرتها على الفور وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، من خلال الاتصال على الرقم (940) الخاص ببلاغات الأمانة، أو عبر قنوات التواصل الذكية التابعة للأمانة والتي تعمل على مدار اليوم، مشدداً على أن صحة المواطن والمقيم خط أحمر ولن يتم التهاون بحق المقصرين أو المخالفين، وأنه سيتم بحقهم تطبيق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والضوابط البلدية.