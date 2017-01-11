بالصور.. مصادرة 1318 مستحضر تجميل غير مطابقة للمواصفات

بالصور.. مصادرة 1318 مستحضر تجميل غير مطابقة للمواصفات

2017/01/11
الساعة 4:54 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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مستحضرات تجميل غير مطابقة3

المواطن – واس

أسفرت الحملة الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار على منتجات مستحضرات التجميل عن مصادرة 1318 من المنتجات المخالفة للمواصفات.

وتهدف حملة الوزارة التي شملت أكثر من 3700 منفذ بيع، وتم خلالها ضبط 75 منشأة مخالفة، للتأكد من مطابقة منتجات مستحضرات التجميل للمواصفات القياسية السعودية، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع غير مطابقة أو مقلدة أو مغشوشة.

مستحضرات تجميل غير مطابقة1

وجاءت هذه الحملة المكثفة بعد ورود معلومات من الهيئة العامة للغذاء والدواء تفيد أن نتائج التحليل أثبتت وجود أنواع محددة من مستحضرات التجميل المغشوشة والضارة بصحة المستهلك تباع في الأسواق، حيث ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة في هذه الجولة كريمات وعطور ومنتجات تنحيف ومكياجاً وكحلاً تحتوي على موادّ ضارة، وبعضها لا يحمل شهادة بلد المنشأ أو تاريخ الصلاحية.

مستحضرات تجميل غير مطابقة

وتقوم الوزارة بالتفتيش الدوري المستمر والمجدول طيلة العام على المنشآت التي تسوق منتجات مستحضرات التجميل بشكل مخالف للأنظمة؛ نظراً لما تشكله هذه المنتجات من خطورة على سلامة المستهلكين، ويتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث يعد بيع أي منتجات مخالفة للنظام مخالفة تستوجب إيقاع غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة، وذلك عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.

مستحضرات تجميل غير مطابقة2


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