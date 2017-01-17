بالصور.. مطار الطائف الدولي يدشن جدارية #مشاعر_وطن تكريماً للشهداء والمرابطين

المواطن – الطائف

دشن مطار الطائف الدولي جدارية بعنوان “مشاعر وطن” عرفاناً وتكريماً لأبطالنا جنودنا البواسل من الشهداء والمرابطين على الثغور .

وتم تدشين الجدارية من قبل جميع القيادات العسكرية والأمنية بمحافظة الطائف يتقدمهم قائد المنطقة اللواء ركن فارس العمري وقائد قاعدة الملك فهد الجوية اللواء ركن طيار عبداللطيف الشريم ومدير شرطة الطائف العميد فهد العتيبي.

من جهته أعرب مدير عام المطار المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري أن هذه المبادرات تبرز قوة تلاحم الشعب السعودي الوفي ومدى دعمه ومساندته لجنود الوطن البواسل وأن التوجيهات من قبل قيادات الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بوزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان ومساعده للمطارات المهندس طارق العبدالجبار ومدير عام المطارات الغربية سليمان الرواف دائماً تصب في خدمة جنودنا البواسل بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم بالمطارات استشعاراً للمسؤولية الاجتماعية وأهمية الدور الذي يقومون به اقتداءً بقيادتنا الرشيدة حفظها الله وأدام عزها.

وتجسد الجدارية مشاعر أبناء الوطن تجاه إخوانهم الذين يفدونهم بدمائهم وأرواحهم لحمايتهم ليل نهار، فالكلمات لا توفيهم حقهم ولكن تبرز ما يكنه الشعب السعودي لهم من محبة واحترام ودعم ودعاء لهم بالنصر والسداد والعودة إلى ذويهم سالمين غانمين أو شهداء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم من فضله.



