بالصور.. معلمو الأضارع يكرمون زملاءهم المتقاعدين في ليلة وفاء

المواطن – متعب النماصي – الجوف

تصوير: غربي الشمري

في ليلة من ليالي الوفاء أقام معلمو مركز الأضارع بمنطقة الجوف حفلاً تكريمياً لزملائهم المعلمين المتقاعدين هذا العام وهم المعلم فهد سالم الشمري والمعلم فارس برجس الشمري وذلك مساء أمس بصالة الاحتفالات بمركز الأضارع بحضور رئيس مركز الأضارع ناصر سعود السهلي ورئيس مركز أبوعجرم بدر عيد الطراد والمساعد للشؤون التعليمية بتعليم الجوف عبدالله الزيدان ومدير مكتب التعليم بدومة الجندل خالد الوشيح وعدد من المعلمين وقادة المدارس وأهالي الأضارع.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة قدمه المعلم قبيل تركي بدأ بالقرآن الكريم قرأه الطالب أحمد خشمان الشمري ثم كلمة للدكتور مشعل عقلا الشمري نيابة عن زملائه المعلمين شكر فيها المعلمين المتقاعدين على ما قدموه من عطاء خلال مسيرتهم التعليمية، مؤكداً أن هذا الحفل ما هو إلا وفاء من زملائهم المعلمين بالأضارع وتقدير لجهودهم في حقل التعليم وخدمة أبناء الأضارع.

ثم ألقى مدير مكتب التعليم بمحافظة دومة الجندل خالد الوشيح كلمة في هذه المناسبة قدم فيها الشكر للمعلمين المتقاعدين، بعد ذلك ألقى مشرف الإدارة المدرسية بمكتب التعليم بمحافظة دومة الجندل أحمد الصليع كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره للمعلمين المتقاعدين، ثم ألقى المعلمون المحتفى بهم كلمات عبروا فيها عن شكرهم وتقديرهم لمعلمي الأضارع على هذه المبادرة بإقامة هذا الحفل مؤكدين أن هذا الوفاء لا يستغرب من أهل الوفاء.

وفي ختام الحفل سلمت الدروع التذكارية والهدايا للمعلمين المتقاعدين المحتفى بهم.

وشارك بتنظيم الحفل كشافة أسود الأضارع المبدعين بقيادة القائد الكشفي ناصر اللويش.