بالصور.. “مكنون” تحتفي برعيلها الأول ممن بلغوا الستين

المواطن – الرياض

في بادرة تعد الأولى في تاريخ جمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”, كرّم فضيلة الشيخ إبراهيم بن حمد الهدلق المدير التنفيذي للجمعية صباح الخميس الماضي في قاعة اجتماعات مكتب رئيس الجمعية منسوبي الجمعية ممن بلغوا الستين عاماً من الموظفين والمعلمين, الذين كانت لهم جهود مباركة وبصمات شاهدة في مجال تعليم وتحفيظ القرآن الكريم طيلة سنوات خدمتهم مع الجمعية.

وبدأ الهدلق حديثه بترحيب حار بالمكرمين وتهنئتهم على هذا العمر الحافل بالعطاء والتاريخ المشرف في خدمة كتاب الله تعالى, مذكراً بدورهم وجهودهم التي رافقت الجمعية منذ التأسيس قائلاً لهم: هذه جمعيتكم وأنتم بنيتموها وكان لكم السبق في العمل فيها وفي تعليم كتاب الله من سنوات، فهنيئاً لكم هذا العمر الذي انقضى في رحاب كتاب الله تعالى، مؤكداً أن الجمعية بيتهم الثاني، وأن هذا التكريم ليس نهاية المطاف بالعمل في هذا المجال المبارك والانقطاع التام عن القرآن الكريم، بل إن هذا العمر يكون أكثر تفرغاً لتعليم كتاب الله تعالى, وأن الجمعية لا تستغني عن خبراتكم وتجاربكم المتراكمة على مدى عقود من الزمان, وأن العمل معها في مجال التعاون مفتوح للجميع، داعياً الله لهم بالتوفيق والنجاح والسداد في حياتهم العملية.

وتحدث الشيخ إبراهيم بن عبدالله العيد المساعد لشؤون البنين مبيناً الشرف العظيم الذي ينال من يعمل في مجال القرآن الكريم, وأن هذا المجال لا يعرف عمراً معيناً بل ربما كانت هذه السن أكثر عطاء وتميزاً كون الإنسان أكثر تفرغاً وأقل انشغالاً بمشاغل الحياة، ومن وصل لهذا العمر في مجال تعليم وتحفيظ القرآن لاشك أنه يملك خبرة كبيرة يتطلب عدم التفريط فيها والتخلي عنها بل نحن بحاجة لتوريث هذا الإرث الثمين للأجيال والشباب.

حضر اللقاء الشيخ عبد العزيز بن عبدالرحمن البريدي مدير الإدارة المالية, والشيخ سلطان بن ناصر العبد الجبار مدير إدارة الاستثمار, والأستاذ مشاري بن محمد بن دليلة مدير إدارة الخدمات المساندة.

وفي ختام اللقاء تفضل فضيلة الشيخ إبراهيم الهدلق بتقديم الدروع التذكارية للمكرمين مع أخذ الصور معهم في لحظة جسّدت كل معاني الوفاء والعرفان وغلبة مشاعرِ الأخوة والمحبة.