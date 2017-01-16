بالصور.. ملك إسبانيا يزور قصر المربع التاريخي بالرياض

المواطن - واس

زار الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، مساء أمس قصر المربع التاريخي بالرياض.



وكان في استقباله والوفد المرافق له، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني، والمستشار في الديوان الملكي الأمين العام المكلّف لدارة الملك عبد العزيز الدكتور فهد بن عبد الله السماري، وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.



وشاهد الملك فيليب السادس لدى وصوله العرضة السعودية، وشارك فيها.



وبعد ذلك، قام ملك مملكة إسبانيا بجولةٍ داخل قصر المربع، حيث اطّلع خلالها على تاريخ الدولة السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز -رحمه الله-، والنهضة الشاملة في عهده، والنظم الإدارية والأمنية، ومراحل اكتشاف النفط.



وإثر ذلك، تناول طعام العشاء.



وفي ختام الزيارة، تسلّم هدية تذكارية من أمير منطقة الرياض، وهي عبارة عن مجسّمٍ لقصر المربع التاريخي، كما تسلّم هدية مماثلة من الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني، وهي عبارة عن كتب عن تاريخ المملكة.



ورافق ملك مملكة إسبانيا، خلال الزيارة، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي – الوزير المرافق.