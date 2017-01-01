بالصور.. منتجات متنوعة بمعرض الأسر المنتجة في وادي فاطمة

المواطن – مكة المكرمة

ضمن توجّهات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الذي يحرص على دعم مشروعات الأسر المنتجة، باعتباره من المشروعات الرائدة في تنمية الموارد الاقتصادية للأسر محدودة الدخل، وكذلك دعم الطاقات البشرية النسوية في مجال الحرف اليدوية والمنزلية، دشّن مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة معرض الأسر المنتجة السابع برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبد الله العليان، وبحضور محافظ الجموم عمران بن حسن الزهراني.

تجوّل العليان والحضور على المعرض الذي احتوى على قاعتين رئيسيتين، بالإضافة إلى الساحة الخارجية، وبدأت الجولة في قاعة المعروضات والأشغال، حيث اشتملت على عدة أركان من خياطة الملابس النسائية، وصناعة الإكسسورات، والعطور، والطباعة على الأكواب والشموع، والكثير من المعروضات المتنوعة.

بعد ذلك، انتقل الحضور إلى قاعة الأطعمة التي احتوت على مجموعةٍ متنوعة من الأطعمة التراثية والحديثة، ومنها إلى الساحة الخارجية، حيث المعرض التراثي الذي تضمّن الخيمة التراثية وعدد من الحرفيات في فنون التراث من سدو، وسعف، ومخبوزات ومأكولات تراثية.

فيما استمع الحضور إلى شرحٍ مفصّل عمّا يحويه المعرض من أعمال شاركت بها أكثر من ٧٠ أسرة منتجة.