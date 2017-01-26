بالصور.. موهبة والتعليم تعقدان أكبر ملتقى لتدريب 320 طالباً وطالبة

المواطن – الرياض

في أكبر ملتقى تدريبي للطلبة الموهوبين في الرياضيات والعلوم، يستعد 320 طالباً وطالبةً، اليوم الخميس، للالتحاق بملتقى الشتاء 2017م الذي يقام خلال الفترة من 28 ربيع الثاني إلى 7 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 26 يناير الجاري حتى 4 فبراير 2017م، وتقيمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم.

ويهدف ملتقى الشتاء إلى تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات المشاركين في الأولمبياد الإقليمية والدولية، في الكيمياء والفيزياء والرياضيات والعلوم، ويتم اختيار الطلبة بناءً على مشاركاتهم السابقة في الملتقيات التدريبية والدورات الأساسية، إضافةً إلى نتائج مسابقة “موهوب للرياضيات والعلوم”.

وستقام البرامج التدريبية في الهيئة الملكية في الجبيل وتستضيف 170 طالباً وطالبة، وفي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” في جدة وتستضيف 65 طالباً وطالبة، أما في مدينة الرياض فسيقام بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” ويستضيف 49 طالباً وطالبة، وأخيراً في فندق أوبير ويستضيف 36 طالبة.

ويعد هذا الملتقى حلقة ضمن سلسلة من الملتقيات، والذي يستكمل فيها التدريب على تخصصات الرياضيات الأربعة ( جبر – هندسة – تركيبات – نظرية أعداد) ويتم كذلك استكمال تدريب فريق الكيمياء والفيزياء والعلوم على نفس المفردات التي بدأوا التدريب عليها في ملتقى الصيف الماضي والتدريب المكثف.

ويقوم على تدريب هؤلاء الطلاب نخبة من الخبراء المحليين والدوليين من دول هنجاريا وأستونيا وفيتنام وتايوان، ويأتي ملتقى الشتاء التدريبي 2017م، امتداداً لسلسلة من البرامج والمبادرات والمشاريع المشتركة التي تعمل عليها مؤسسة “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم، لرعاية ودعم الموهوبين والمبدعين، لإعداد جيل مؤهل من علماء المستقبل.