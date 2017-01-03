بالصور.. نجاة سائق بأعجوبة انشطرت شاحنته بعد اصطدامها بأخرى بجازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

نجا سائق هندي بأعجوبة صباح اليوم، الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم مروّع بعد ارتطام الشاحنة التي يقودها بشاحنةٍ أخرى كانت متوقّفة بجانب الطريق الدولي الرابط بين مدينة جازان ومحافظة صبيا.

وأوضح شهود عيان، لـ “المواطن”، أن شاحنة محمّلة بمواد آيس كريم، يقودها سائق هندي، ارتطمت بشاحنةٍ أخرى متوقّفة على جانب الطريق الدولي منذ عدة أيام، حيث لم يصَب قائد الشاحنة بأي أذى بالرغم من تحطّم شاحنته وانشطارها إلى أجزاء.

كما أضافوا أن الحادث أدّى إلى توقّف الحركة المرورية بمسارٍ واحد بالطريق الدولي لعدة ساعات، منذ وقوع الحادث صباحًا وحتى بعد ظهر اليوم، مشيرين إلى أن سبب الحادث هو توقّف الشاحنة لعدة أيام بجانب الطريق دون سحبها من قبل الجهات المعنية.



فيما أوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي، لـ “المواطن”، أن فرقة إسعافية باشرت موقع الحادث، وقدمت الخدمة الإسعافية للسائق الذي أصيب بإصابات طفيفة بذراعه اليسرى، ولكنه رفض نقله إلى المستشفى للكشف عليه.