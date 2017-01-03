بالصور.. هلال جدة يشارك بنصائح ذهبية بأسبوع “السلامة منهج حياة”

المواطن – عبدالله النخالي – جدة

نظمت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة فعاليات أسبوع السلامة التوعوي الخامس تحت شعار “السلامة منهج حياة” ابتداءً من يوم الإثنين إلى يوم الخميس الموافق 4-7 ربيع الآخر 1438هـ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، منها هيئة الهلال الأحمر السعودي، حيث بادرت الهيئة بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة وحدة إسعاف جدة بالمشاركة في هذا المعرض الذي يساعد على توفير وترسيخ وتمكين كافة اشتراطات السلامة المهنية في بيئة العمل وتوصيل مفاهيم السلامة للمجتمع .

وكان من أهم الرسائل التي قامت بها هيئة الهلال الأحمر السعودي لكافة الفئات السنية والمهنية الزائرة لهذا المعرض خطورة التجمهر عند الحوادث المرورية، والإصابات ومدى السلبية التي تعود على المصاب، وكيفية التعامل الآمن، وجميع اشتراطات السلامة مع المصابين في بيئة العمل للمسعفين، وفي البيئة العامة لمن لديه خبرة في الإسعافات الأولية ، وتوزيع منشورات وكتيبات في كيفية التعامل مع الإصابات لا سمح الله، وعدم التردد في الاتصال على رقم 997 لأي حالة طارئة .

وقد تخلل الاحتفال تكريم من الجهة الراعية للمعرض، حيث اُفتتح التكريم بآيات من القرآن الكريم، ثم مقدمة عن السلامة وأهميتها والحفاظ على البيئة المحيطة بنا، وعرض مرئي بعنوان السلامة منهج حياة وبعد ذلك تم تكريم الجهات المشاركة وقد قام عبدالله أبو زيد “مدير العلاقات العامة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظه جدة “باستلام درع تكريمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي .



