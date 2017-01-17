بالصور والفيديو.. لحظة القبض على منفّذ هجوم إسطنبول الإرهابي

المواطن - وليد الفهمي - متابعات

تمكّنت فرق مكافحة الإرهاب، التابعة لمديرية أمن إسطنبول، من القبض على منفّذ هجوم إسطنبول المتّهم بتنفيذ العملية الإرهابية على مطعم “رينا” مع عددٍ من النساء، ومرافقٍ آخر.

وتلقّت الأجهزة الأمنية بلاغًا حول إقامة منفّذ الهجوم في منزلٍ بمنطقة أسنيورت، بإسطنبول، وفور تلقّي البلاغ، داهمت الفرق المنزل، وألقت القبض على ماشاريبوف، ورجلٍ آخر قرغيزي الأصل، بالإضافة إلى 3 نساء.

وتمّ اقتياد جميع من أُلقي القبض عليهم إلى مديرية أمن إسطنبول لاستكمال التحقيقات معهم.

ويذكر أن الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة إسطنبول التركية، في الساعات الأولى من صباح أول أيام العام الجديد، أسفر عن مقتل 39 شخصًا وإصابة 65 آخرين.