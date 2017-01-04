بالصور.. وفاة قائد مركبة اصطدم بصهريج بلدية العرضيات

المواطن – سعيد القرني



توفي سائق سيارة هايلوكس في حادث تصادم مروع بصهريج تابع لبلدية العرضيات صباح اليوم.

وقع الحادث وسط الشارع العام بالعرضية الشمالية، حيث اصطدم قائد المركبة مع صهريج لبلدية العرضية الشمالية وسط الشارع العام إثر وقوفه لتنسيق الأشجار ونتج عن ذلك وفاة قائد المركبة.

وباشرت الجهات الإسعافية والخدمية بمحافظة العرضيات الحادث، وأكد العديد من المواطنين المتواجدين في الموقع أن الحادث بسبب الوقوف الخاطئ للوايت وسط الشارع دون تحذير سالكي الطريق أو وضع علامات على بعد مسافات بعيده ليتم الانتباه لها.