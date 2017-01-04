بالصور.. وفاة 5 من عائلة واحدة في حادث مروّع شمال ميقات يلملم‎

المواطن – ماجد الزبيدي

تعرضت أسرة مساء امس الثلاثاء لحادث مروع شمال ميقات يلملم أدى إلى وفاة 5 أشخاص في الحال وإصابة 5 آخرين بإصابات متفاوتة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي لـ”المواطن” أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة الطائف تلقت عند الساعة 10:41 مساء بلاغاً مفاده وقوع حادث انقلاب لمركبة تقل عائلة مكونة من عشرة أشخاص وذلك على طريق الساحل القديم شمال ميقات يلملم 30 كيلو بعد طفيل باتجاه مكة.

وأضاف الثبيتي أنه تم على الفور تمرير البلاغ لمركز إسعاف يلملم وطلب الدعم من مركز الشعيبة حيث تم إرسال ثلاث فرق إسعافية للموقع.

وأشار إلى أنه عند وصول الفرق لموقع الحادث اتضح أن هناك عشر حالات لعائلة مقيمة وعلى الفور تم الكشف على الحالات والتي تبين أن خمساً منها قد فارقت الحياة ( ثلاثة أطفال وامرأتان) فيما تبقى بالموقع خمس حالات إحداها أصيبت بإصابات بليغة وأربع حالات بإصابات متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لهم جميعاً ونقل حالة بليغة لمستشفى النور بمكة وأربع حالات لمستشفى الليث كما تم إرسال فرقة النقل غير الإسعافي لنقل الوفيات للثلاجة .