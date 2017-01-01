بالصور.. وفاتان وإصابتان في تصادم مركبتين وجهًا لوجه بجدة

بالصور.. وفاتان وإصابتان في تصادم مركبتين وجهًا لوجه بجدة

2017/01/01
الساعة 9:08 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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تصادم

المواطن – عبدالله النخالي – جدة

أسفر حادث تصادم مروري لسيارتين وجهًا لوجه وقع مساء أمس السبت عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بإصابات متوسطة.

وأوضح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبد الله أبوزيد أنه في تمام الساعة 11:13 مساء أمس السبت تلقت غرفة العمليات بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الحرازت ك ١٤، لافتاً إلى أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين مع القائد الميداني سعود القرني إلى موقع الحادث.

وأوضح أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارتين وجهًا لوجه ، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين بالموقع ، ومن ثمَّ نقلهم إلى مستشفى الثغر بجدة .


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