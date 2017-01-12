بالصور.. وفد عمل الرياض يتفقد احتياجات نزلاء دار المسنين

المواطن – الرياض

زار وفد من مكتب العمل بالرياض ضم مدير عام المكتب مبارك الودعاني ورؤساء الأقسام وعدد من الموظفين، دارَ الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض التقوا خلالها بمجموعة من نزلائها وتبادلوا معهم الأحاديث الودية وشاركوهم في البرنامج الترفيهي الذي أقيم بهذه المناسبة، وتخلله بعض الألعاب الشعبية والمسابقات الخفيفة، وقدموا لهم الهدايا.

وكان وفد مكتب العمل قد اطلع خلال الزيارة على الأقسام والإدارات التي تضمها الدار من خلال جولة شاملة برفقة نائب مدير الدار ماجد الأحمد والأخصائيين الاجتماعيين والموظفين المناوبين، واستمعوا لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها الدار للمسنين.

وتأتي هذه الزيارة كبادرة إنسانية واجتماعية من مكتب عمل الرياض لإدخال البهجة والسرور على المسنين الذين قضوا وقتاً ممتعاً وسعيداً وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للزائرين.