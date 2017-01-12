بالصور.. وفد عمل الرياض يتفقد احتياجات نزلاء دار المسنين

بالصور.. وفد عمل الرياض يتفقد احتياجات نزلاء دار المسنين

2017/01/12
الساعة 8:25 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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وفد عمل الرياض يزور نزلاء دار المسنين
المواطن – الرياض

زار وفد من مكتب العمل بالرياض ضم مدير عام المكتب مبارك الودعاني ورؤساء الأقسام وعدد من الموظفين، دارَ الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض التقوا خلالها بمجموعة من نزلائها وتبادلوا معهم الأحاديث الودية وشاركوهم في البرنامج الترفيهي الذي أقيم بهذه المناسبة، وتخلله بعض الألعاب الشعبية والمسابقات الخفيفة، وقدموا لهم الهدايا.

وكان وفد مكتب العمل قد اطلع خلال الزيارة على الأقسام والإدارات التي تضمها الدار من خلال جولة شاملة برفقة نائب مدير الدار ماجد الأحمد والأخصائيين الاجتماعيين والموظفين المناوبين، واستمعوا لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها الدار للمسنين.

وتأتي هذه الزيارة كبادرة إنسانية واجتماعية من مكتب عمل الرياض لإدخال البهجة والسرور على المسنين الذين قضوا وقتاً ممتعاً وسعيداً وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للزائرين.

وفد عمل الرياض يزور نزلاء دار المسنين
وأكد الودعاني أن الهدف من زيارتهم هو تواصل المكتب مع الفئات المشمولة بالرعاية في الدور والمراكز الإيوائية وتفعيل الجوانب الاجتماعية والإنسانية لموظفي مكتب العمل، إضافة لرغبتهم في قضاء جزء من الوقت مع المسنين والمشاركة معهم في البرنامج الترفيهي والتعرف منهم على ذكرياتهم القديمة، إضافة إلى الاطلاع على ما تقدمه الدار التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من خدمات لهم. وقدم الودعاني شكره لإدارة دار الرعاية على حسن الاستقبال وعلى ما وجدوه من اهتمام كبير بهذه الفئة الغالية، وحث مديري مكاتب العمل ومديري الإدارات ومديري مراكز الخدمة في منطقة الرياض على جدولة زيارات لدار رعاية المسنين والمعاقين ودور الأيتام.
وفد عمل الرياض يزور نزلاء دار المسنين وفد عمل الرياض يزور نزلاء دار المسنين

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