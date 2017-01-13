بالصور.. 11 نوعاً من الطعام تنقذ حياتك

المواطن- نت

“الطعام يمكن أن ينقذ حياتك” وهذه ليست مبالغة، لأنك إذا قلت: “نعم”.. للنظام الغذائي الخاطئ، الذي يمتلىء بالسكريات والدهون الصناعية، والملح، والكثير من اللحوم، والدقيق المكرر، من الممكن أن تكون في طريقك إلى كارثة صحية. موقع Prevention الطبي، نشر مقالاً عن غذاء الأطباء بعد لقاء مع خبيرة الطب التكاملي، تسنيم باتيا، وهي طبيبة ومؤلفة كتاب “ماذا يأكل الأطباء”، لمعرفة ماذا يأكل أفضل الأطباء في الولايات المتحدة. فكانت نصيحة الطبيبة “ضع الغذاء الصحيح في طبقك، وإلا ستتخذ خياراً يسبب لك زيادة في الوزن، ومرض السكري، وأمراض القلب، وربما السرطان”.

الأطعمة التي يحرص الأطباء على تناولها

1 — البقول: الفول والبقوليات غنية بمضادات الأكسدة، والبروتينات، والألياف الغذائية. يساعد تناول الفول على خفض مخاطر الإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب، وحتى السمنة.

2 — الشاي الأخضر: الشاي الأخضر غني بمركبات البوليفينول المضادة للأكسدة والتي تُسمى “الكاتشينات”، وتحديداً مركب “epigallocatechin gallate”. الشاي الأخضر يمكنه أن يقلل مخاطر الإصابة بسرطانات القولون، والثدي والمعدة والرئة والبروستاتا.

3 — الرمان: بذور الرمان الغنية بمضادات الأكسدة، والغنية أيضاً بالأحماض الأمينية، والمعادن التي تُقوي المناعة؛ مثل الزنك والنحاس ومركبات أخرى، يمكن أن تقلل الكوليسترول وتحمي البشرة من حروق الشمس.

4 — الخضراوات الورقية: البروكلي غني بمركب “السلفورافين”، وهو مركب كيميائي يمكن أن يحمي الجسم من الإصابة بالسرطان، أو تكرار الإصابة ببعض أنواع السرطانات. اتجه إلى الخضراوات الورقية الداكنة مثل الكرنب لتستفيد من فيتامين ك المضاد للالتهاب ومادة اللوتين، وهي من الكاروتينويدات التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي في العين.

5 — التوت الأزرق: يحتوي التوت الأزرق على الكمية الأكبر من مركبات “الأنثوسيانين”، وهي مضادات أكسدة قوية مقاومة للسرطان، وهي التي تُعطي اللون الأزرق المميز لهذه الفاكهة.

6 — البيض: مخك يريد منك أن تتناول البيض. هذا الغذاء الشائع في وجبات الإفطار، يساعد على إنتاج الناقلات العصبية: الدوبامين، والنورإبينفرين، والإپينفرين، والتي تزيد الانتباه والطاقة وتُحسن المزاج.

7 — الفطر الهندي: مثل الزبادي، وهو غني بالبروتين والكالسيوم، ويتميز بمستويات عالية من البكتيريا النافعة، ومستويات قليلة من اللاكتوز (سكر اللبن).

8 — السلمون البري: غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد في تحسين المزاج، وإصلاح وظائف الخلايا ومنع ظهور تجاعيد البشرة.

9 — التفاح: “تفاحة واحدة يومياً تغنيك عن زيارة الطبيب”. هذه الفاكهة غنية بالألياف القابلة للذوبان في الماء، التي تساعد في تقليل الكوليسترول، وتمنع الالتهابات.

10 — القهوة: تُعد القهوة من أغنى المصادر الطبيعية بمضادات الأكسدة على الإطلاق. تشير الدراسات أيضاُ إلى أن تناول القهوة يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي، وأورام الكبد.

11 — المانغو: غنية بفيتامينات أ وهـ، وتخفض نسبة الدهون في الدم، وخاصة الدهون الثلاثية، التي تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.