بالصور.. 16 ألف طالب يتنافسون في 42 فعاليّة بتعليم الليث

المواطن – عبدالله خليف – مكة المكرمة

دشن مدير التعليم بمحافظة الليث مرعي بن محمد البركاتي، صباح اليوم الأحد، المرحلة الثالثة لتصفيات (المسابقات التنافسية في الأنشطة الطلابية)، تحت شعار (نحو جيل قدوة في الإبداع والموهبة)، والتي يقيمها قسم النشاط الطلابي على مستوى القطاعات التعليمية بالإدارة ومكتبي التعليم بمحافظة أضم وربوع العين، خلال الأسبوع الجاري.

وكان حفل التدشين قد أقيم بمجمع الأنشطة الطلابية بالمحافظة، بحضور المساعد للشؤون التعليمية (بنين) الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، والمستشار التعليمي لمدير التعليم عبدالرحمن بن حسين باعفيف، ومدير مكتب تعليم الليث عبيد بن مديني العسافي، ورئيس قسم النشاط الطلابي حسن بن محمد الثعلبي، ورجل الأعمال الشيخ محمد بن صديق الزبيدي، وعدد من رؤساء الأقسام التعليمية وقادة المدارس ومشرفي وروّاد النشاط الطلابي والطلاب.و قال مدير تعليم الليث: يأتي برنامج المسابقات التنافسية ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي اعتمدتها إدارة التعليم بمحافظة الليث؛ تفعيلًا لمبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل (كيف نكون قدوة ؟)، مبينًا أن المسابقة تهدف إلى تخريج جيل من الطلاب المبدعين ليصبحوا قدوات مثالية لغيرهم من زملائهم في شتى أنواع المواهب والمعارف والعلوم، من خلال تفعيل النشاط الصفي واللاصفي في المدارس، مما يساعدهم على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم، والعمل على تنميتها وصقلها وفق خطة إجرائية مقننة ترتبط بالمنهج الدراسي تبدأ من داخل الصف الدراسي ومن ثم على مستوى المدرسة، ثم على مستوى القطاعات التعليمية وتختتم على مستوى إدارة التعليم لتكون الثمرة رعاية جيل مبدع وموهوب من الطلاب المتميزين والمبدعين، وإعدادهم للمشاركات الثقافية والعلمية والرياضية على مستوى المملكة.

من جهته، قال رئيس قسم النشاط الطلابي حسن الثعلبي: يشارك في المسابقة أكثر من ١٦ ألف طالب من جميع المدارس داخل المحافظة ومراكزها، ومن مكتبي التعليم في أضم وربوع العين، بمختلف المراحل الدراسية الابتدائية (الصفوف الأولية والعليا) والمرحلة المتوسطة والثانوية، وسوف يتنافسون في (42) فعالية، دينية وثقافية وعلمية ورياضية وكشفية وفنية ومنهجيّة، وقد وضعت لهم خطة محكمة لضمان مشاركة جميع الطلاب وجميع المدارس من خلال توزيع المشرفين التربويين على كل القطاعات التعليمية، وسبق ذلك اجتماعات تحضيرية على مستوى المدارس والقطاعات وإدارة التعليم شملت جميع المشرفين وقادة المدارس وروّاد النشاط فيها.

وعبر (البركاتي) عن بالغ شكره وتقديره للمساعد للشؤون التعليمية الدكتور زكي الحازمي، ولرئيس ومشرفي النشاط الطلابي، ولكل الجهات المشاركة والداعمة للمسابقة وعلى رأسهم رجل الأعمال الشيخ محمد بن صديق الزبيدي.

و بين أن فعاليات المرحلة الأولى قد بدأت على مستوى الصف الدراسيّ، فيما كانت المرحلة الثانية على مستوى المدرسة، ووصل للمرحلة الثالثة الطلاب الفائزون على مستوى مدارسهم، للمنافسة على الفوز في التصفيات التأهيلية على مستوى القطاعات التعليمية والبالغ عددها (16) قطاعًا، مبينًا أنه تم اختيار المسابقات والفعاليات بعناية كبيرة بما ينسجم مع خصائص واهتمامات كل مرحلة دراسية.

وأعرب (الثعلبي) عن بالغ شكره وتقديره لمدير التعليم وللمساعد للشؤون التعليمية (بنين)، وكل رؤساء الأقسام التعليمية المساندة و جميع قادة المدارس وروّاد النشاط المشاركين، نظير دعمهم وحرصهم على إنجاح فعاليات المسابقة.

من جانب آخر، أوضح المشرف على المسابقات عبدالرحمن بن محمد البركاتي، أنه تم الإعداد والتجهيز لانطلاقة منافسات المرحلة الثالثة، حيث تم تحديد اللجان المنظمة واختيار المحكمين، وتم عقد ورش عمل في كل المدارس المستضيفة، تم خلالها شرح ضوابط وآليات المسابقة وآلية التنفيذ، وتذليل جميع الصعوبات وتقديم كل التسهيلات الممكنة لإنجاح المسابقة.

وحثّ المدارس المستضيفة بضرورة التوثيق الكتابي والمصور لكل الأنشطة والمسابقات المنفذة.

الجديد بالذكر أن مشروع (المسابقات التنافسية) في الأنشطة الطلابية هو أحد المشاريع الرائدة، والتي تميزت بها إدارة تعليم الليث على مستوى المملكة.