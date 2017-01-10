بالصور.. 19 دولة تناقش الجرائم البحرية بمؤتمر مدونة سلوك جيبوتي في #جدة

تستضيف وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة لحرس الحدود، المؤتمر عالي المستوى لدول مدونة سلوك جيبوتي، على مستوى وزاري خلال الفترة ١٢ -١٤ / ٤/ ١٤٣٨ هـ الموافق ١٠-١٢ /١/ ٢٠١٧ م، بقاعة الاجتماعات بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة. ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استضافة هذا المؤتمر من قِبل وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود) وتنظيمه بمشاركة كلٍّ من وزارة الدفاع (القوات البحرية) ووزارة النقل بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية IMO، والمشارك به (١٩) دولة، إضافة لمشاركة عدد من المراقبين من بعض الدول والهيئات.

الجدير بالذكر أن المملكة شاركت في صياغة وثيقة المدونة وكانت من أوائل الدول المنضمة إليها في عام ٢٠٠٩م، كما ساهمت في الدعم لمشروع صندوق المدونة، كما استضافت الاجتماع التنسيقي الثالث للتدريب بشكل كامل وتنفيذ عدد خمس دورات تدريبية لصالح دول المدونة، ويجري حالياً الإعداد لعقد الدورة السادسة للمدونة في مجال إنفاذ القانون في البحر بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة.

وافتتحت فعاليات المؤتمر بكلمة المملكة ألقاها مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، رفع خلالها أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين على صدور الأمر الكريم بتنظيم المملكة لهذا المؤتمر، كما رفع شكره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الثقة التي منحت لحرس الحدود باستضافة فعاليات المؤتمر عالي المستوى لدول مدونة سلوك جيبوتي، كما توجه بالشكر لصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولمعالي وزير النقل للجهود التي بذلت في تنظيم المؤتمر.

واستعرض الفريق البلوي جهود المملكة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الأمن والسلامة البحرية، ونوه باستمرار الشراكة الفاعلة مع المنظمة البحرية الدولية IMO في هذا المجال.

كما شدّد البلوي في كلمته على مخاطر التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية التي تعيشها بعض دول المنطقة والتي تؤثر على الأمن البحري وتهدد سلامة النقل والملاحة البحرية الدولية، منوهاً بإنجازات المملكة الأمنية في مكافحة الإرهاب، كما تطرق في كلمته إلى مدونة سلوك جيبوتي ودورها في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في غرب المحيط الهندي وخليج عدن وأهمية وجود إطار قانوني لمكافحة الجرائم البحرية وتهريب الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والصيد غير القانوني، خاتماً كلمته بتمنياته للمؤتمر بالتوفيق وبتحقيق الأهداف التي انعقد من أجلها.