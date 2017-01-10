بالصور.. 19 دولة تناقش الجرائم البحرية بمؤتمر مدونة سلوك جيبوتي في #جدة

تستضيف وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة لحرس الحدود، المؤتمر عالي المستوى لدول مدونة سلوك جيبوتي، على مستوى وزاري خلال الفترة ١٢ -١٤ / ٤/ ١٤٣٨ هـ الموافق ١٠-١٢ /١/ ٢٠١٧ م، بقاعة الاجتماعات بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة.
ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استضافة هذا المؤتمر من قِبل وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود) وتنظيمه بمشاركة كلٍّ من وزارة الدفاع (القوات البحرية) ووزارة النقل بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية IMO، والمشارك به (١٩) دولة، إضافة لمشاركة عدد من المراقبين من بعض الدول والهيئات.
تلى ذلك كلمة المنظمة البحرية الدولية والتي ألقاها كريس تريلوني المستشار الخاص لأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMO.
تلى ذلك افتتاح جلسات اليوم الأول للمؤتمر والتي تم خلالها مناقشة آلية تنفيذ المدونة واتجاهات وملامح الجرائم البحرية في غربي المحيط الهندي وخليج عدن ومدى التقدم في التعاطي معها والتحديات وتقييم التهديدات الخاصة بالقرصنة على سواحل الصومال ومدى ارتباطها بالجرائم البحرية الأخرى.
كما سيتم التطرق في جلسات اليوم الثاني لآلية تبادل المعلومات بين دول المدونة (الدروس المستفادة والاعتبارات الخاصة بشبكة تبادل المعلومات) إضافة إلى مناقشة مسودة القرارات والاتفاق على نص البيان، وفي ختام جلسات المؤتمر سيتم استعراض ملخص البيانات والتوصيات التي جرت خلال جلسات اليوم الأول والثاني، وفي سياق متصل سيقوم رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة بزيارة للقوات البحرية الملكية السعودية قيادة الأسطول الغربي، وزيارة ميناء جدة الإسلامي، ومركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة بجدة التابع لحرس الحدود.
الجدير بالذكر أن المملكة تشارك بوفد من وزارات: (الداخلية ـ الدفاع ـ الخارجية ـ النقل).