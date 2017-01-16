بالصور.. 32 قتيلاً بتحطم طائرة شحن تركية بمنطقة سكنية بقرغيزستان

المواطن – نت

قتل 32 شخصاً على الأقل، بينهم ستة أطفال، صباح اليوم الاثنين، في تحطم طائرة شحن فوق عدد من المساكن قرب مطار بشكيك في قرغيزستان.

وقال وزير الصحة القرغيزي لوكالة فرانس برس، إن عدد القتلى ارتفع إلى 32، بعد حصيلتين أوليتين أشارت الأولى إلى سقوط 15 قتيلاً، وتحدثت الثانية عن 20 قتيلاً.

وأشارت مصادر طبية إلى أن هناك “ستة أطفال” بين الضحايا.

من جهته، قال المسؤول في وزارة الحالات الطارئة، محمد سفاروف، رداً على سؤال لإذاعة محلية، إنه عند الساعة 7.40 (01.40 بتوقيت غرينتش) “تحطمت طائرة شحن تابعة لشركة تركية وآتية من هونغ كونغ (الصين) إثر اقترابها من مطار ماناس (في بشكيك) بسبب سوء الأحوال الجوية”.

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة إلى أن 15 منزلاً على الأقل دمر.



كذلك ذكر شاهد عيان لفرانس برس رفض ذكر اسمه، أن “الطائرة تحطمت فوق المنازل، ما أدى إلى مقتل عائلات بكاملها. كما لم يبق شيء من المنازل. قتل الناس مع كل (أفراد) عائلاتهم وأولادهم، وكان أشخاص كثيرون لا يزالون نياماً”.



وتحطمت الطائرة، بحسب وسائل إعلام قرغيزية، قرب بلدة داتشا-سو القريبة من مطار عاصمة هذا البلد الفقير في آسيا الوسطى.

وأشارت وكالات الأنباء الروسية إلى أن طائرة الشحن تشغلها شركة الخطوط الجوية التركية “تركيش إيرلاينز”.