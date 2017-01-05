بالصور.. 5 إصابات في تصادم مركبتين بجدة

بالصور.. 5 إصابات في تصادم مركبتين بجدة

2017/01/05
الساعة 12:34 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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تصادم جدة

المواطن – عبدالله النخالي

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفاوتة في حادث تصادم مروري وقع فجر اليوم الخميس بجدة، بينهما حالتان خطيرتان.

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وأوضح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبد الله أبوزيد أنه في تمام الساعة 6:19 فجرًا تلقت غرفة العمليات بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على تقاطع طريق المدينة مع قريش باتجاه الشمال، لافتًا إلى أنه تم توجيه أربع فرق إسعافية مع القائد الميداني معتز الباشا إلى موقع الحادث.

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وأوضح أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارتين، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين بالموقع ، ومن ثمَّ نقل الحالات إلى أقرب مستشفى .


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