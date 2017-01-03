بالصور.. 98% من خريجي برامج السياحة التحقوا بسوق العمل

المواطن – الرياض

أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توسعها في البرامج التدريبية المتخصصة في قطاع السياحة لاستقطاب المزيد من الراغبين في الالتحاق بتلك البرامج من الشباب السعودي وذلك بهدف الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وخطة تنويع مصادر الدخل ومواكبة “رؤية المملكة 2030”.

وأوضح ماجد العنزي عميد كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة التابعة للمؤسسة أن خريجي برامج الكلية يحظون بإقبال القطاع الخاص على توظيفهم قبل تخرجهم حيث تم توقيع ( 30 ) اتفاقية حتى الآن تهدف لتوظيف خريجي الكلية، في كبرى شركات التموين الغذائي والفندقة وشركات الحجوزات والبرامج السياحية.

وأكد العنزي أن نسبة توظيف خريجي الكلية وصلت إلى (98 %) حالياً ، مرجعاً ذلك إلى أن شركات القطاع الخاص وجدت الموارد البشرية المتخصصة في الكلية لتشغيل مشاريعها، وأيضاً مناسبة مهارات الخريجين للاحتياج الفعلي للشركات العاملة في قطاع السياحة والفندقة.

وبعد تجربة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة والتي أظهرت مدى إقبال الشباب المتزايد على البرامج التدريبية في قطاع السياحة وكذلك استقطاب الشركات للخريجين وتوظيفهم توسعت المؤسسة مؤخراً في هذا المجال ليصل حالياً عدد الوحدات التدريبية المتخصصة في السياحة ( 5 ) كليات ومعاهد وهي كلية السياحة والفندقة في المدينة المنورة، وكليتا «لورييت الرياض»، و«لورييت للسياحة بالمدينة»، و كلية «نياجرا للسياحة بالطائف»، إضافةً للمعهد العالي للسياحة والضيافة في جازان.

وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى أن إجمالي عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة والتراث الوطني سيصل إلى مليون وظيفة في عام 2020.

