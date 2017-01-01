بالفيديو.. آرسنال ينتصر على كريستال بالاس بثنائية وهدف عالمي لـ”جيرو”

المواطن ـ نت

استطاع فريق آرسنال تحقيق فوز مستحقٍ على ضيفه كريستال بالاس بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات، ضمن إطار الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتخ آرسنال باب التسجيل عن طريق المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو بحلول الدقيقة 17، وذلك عبر تسجيله هدفًا عالميًّا بكعب القدم.

واصل آرسنال فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وتمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 56 عبر أليكس أيوبي برأسيّة مميزة.

واستعاد آرسنال المركز الثالث من مانشستر سيتي بعد أن رفع رصيده إلى النقطة 40، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 16 وظل في المركز 17.