بالفيديو.. أرسنال يحقق فوزًا مثيرًا على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

المواطن ـ وكالات



ارتقى أرسنال إلى وصافة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعدما انتزع فوزًا صعبًا ومثيرًا، بنتيجة 2-1، على ضيفه بيرنلي في الوقت القاتل، اليوم، الأحد، ضمن الجولة الـ 22 للمسابقة التي شهدت أيضًا فوز ساوثامبتون على ضيفه ليستر سيتي، بنتيجة 3-0.

وارتفع رصيد أرسنال، الذي حصد انتصاره الرابع خلال مبارياته الـ 5 الأخيرة، إلى 47 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط خلف تشيلسي (المتصدّر) الذي يستضيف هال سيتي في وقتٍ لاحق اليوم، الأحد، ضمن الجولة ذاتها، وفي المقابل، تجمّد رصيد بيرنلي عند 26 نقطة في المركز الـ 13.

وعجز الفريقان عن هزّ الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يشهد الشوط الثاني قمة الإثارة، إذ بادر شكودران موستافي بالتسجيل لمصلحة أرسنال في الدقيقة 59، غير أن الفريق اللندني اضطر للعب بـ 10 لاعبين عقب طرد لاعبه غرانيت تشاكا في الدقيقة 65.

وأدرك بيرنلي من خلال استغلال النقص العددي الذي عانى منه منافسه، ليتعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن طريق أندري غراي من ركلة جزاء.

وبينما تأهّب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، أحرز أليكسيس سانشيز الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة السابعة (الأخيرة) من الوقت الضائع من ركلة جزاء أخرى مثيرة للجدل، ليحسم فريق “المدفعجية” المباراة لصالحه في الثواني الأخيرة.