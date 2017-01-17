بالفيديو.. أولى تصريحات عمر خريبين بعد الانضمام إلى الهلال

المواطن ـ محمد سلام



أعلن نادي الظفرة الإماراتي، بشكلٍ رسمي، إنهاء إجراءات انتقال المهاجم السوري عمر خريبين إلى صفوف نادي الهلال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وظهر اللاعب في مقطع فيديو، حيث وعد الجماهير الهلالية بتقديم كل ما لديه حتى يحقّق الزعيم بطولة الدوري السعودي خلال الموسم الحالي.

وكانت إدارة الهلال قد حسمت، يوم أمس، صفقة انتقال مهاجم الظفرة الإماراتي ومنتخب سوريا، عمر خريبين، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية شراء عقد اللاعب رسميًا بقيمة مليون دولار.

وكانت المفاوضات بين الطرفين قد تعقّدت خلال الفترة الماضية، إلّا أن رغبة اللاعب في تمثيل الزعيم كانت من الأسباب الرئيسية في انتقال اللاعب.